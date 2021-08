OVO JE ISTINA O ŠABANOVOJ KUĆI U KRČEDINU! Goca Šaulić posle dve godine PROGOVORILA o prodaji i rušenju!

Prošle su dve i po godine od kada je kralj narodne muzike Šaban Šaulić tragično nastradao u saobraćajnoj nesreći u Nemačkoj. Šabanova porodica ne krije da bol zbog njegove smrti i dalje ne jenjava, a najteže se sa gubitkom nosi pevačeva supruga Goca.

Čak dve godine nije želela da govori za medije, potpuno se povukla iz javnog života i vreme uglavnom provodila uz porodicu. Sada je priznala da su lepe stvari, koje su se desile u proteklih nekoliko meseci, malo uspele da je pokrenu.

- Ne znam šta bih vam rekla na to pitanje kako sam. Onako sam i dalje. Čak ni ovaj period pandemije za mene nije bio drugačiji, jer takav način života meni već dugo traje. Trebalo mi je da ne mogu da putujem da budem malo sama sa sobom i sa decom. Hvala bogu krenule su i lepe stvari da dešavaju, unuk Luka se oženio, pa sam dobila i praunuku i srećni smo svi zbog toga - kaže Goca i dodaje:

- Valjda posle neke velike tragedije i tuge, koja uvek ostaje u srcu, malo život ide na drugi način i moramo da ispoštujemo i te stvari.

Ona se potom osvrnula i na posthumna priznanja njenog supruga.

- Nagrada predsednika države, koji je ukazao čast i Šabanu i našoj proodici je nešto jako lepo. Mislim da bi mu to bila najdraža nagrada i nama je kao porodici, ali i svim tim milionima ljudi koju su ga voleli i slušali godinama - kaže pevačeva udovica te iskreno nastavlja:

- Te nagrade su samo satisfakcija da je on bio to što jeste i da to narod nije zaboravio, da ceni i poštuje njegov lik i delo. Ali uvek ostaje velika tuga što nije tu da to lično vidi i doživi.

Koliko je veliki bio Šaban svedoči i što se mnogi utrkuju da budu njegovi muzički naslednici, međutim Gordana ne želi da bude lažno skromna, te poručuje da mladi pevači greše što žele da kopiraju Šabana.

- Ne mogu tu da budem skromna. Takve vokalne sposobnosti, i to što je jedan operski pevač rekao “čovek koji ima otisak u grlu”, mislim da se to skoro neće ponoviti. Ali ima ljudi koji mogu na blizak način da donesu njegove pesme. Mislim da je njihova greška što pokušavaju da budu drugi Šaban.

Ne rušimo Šabanovu vikendicu u Krčedinu

U poslednje vreme u medijima su se pojavljivali različiti natpisi o Šabanovoj imovini, a poslednji u nizu bio je da će porodica prodati njegovu vikendicu u Krčedinu, te da će se kuća srušiti zarad izgradnje hotela. Goca je to ovom prilikom demantovala.

- Ma to ništa nije istina. Niko ništa ne ruši i zašto bi prodali tu kuću? To nije tačno. Toliko ima ogavnih izmišljotina da ih više ne čitam, niti mi moje godine dozvoljavaju da tako nešto komentarišem - istakla je Goca.

