SUBOTIĆKA OPERISANA, A NJEN IZABRANIK UŽIVA U CG Aleksandra se oglasila iz BOLNIČKOG KREVETA, a Peca uhvaćen sa BIVŠOM zadrugarkom

Jelena Pešić vrele dane provodi na Crnogorskom primorju, a sada je Pešićeva uhvaćena sa suprugom Aleksandre Subotić.

Naime, oni su sve vreme sedeli zajedno i ćaskali, a čini se da su postali nerazdvojni tokom ovog putovanja. Posebnu pažnju izaziva činjenica da se ni u jednom momentu sa njima nije bila Aleksandra, koja je morala da ostane u Beogradu zbog operacije.

Buduća zadrugarka Aleksandra Subotić i rijaliti zvezda otkrila je na društvenoj mreži da je pre nekoliko sati operisana, pa je objavila na Instagramu fotografiju iz bolničkog kreveta.

Naime, Aleksandra je trebala sa svojim izbranikom i ocem njenog deteta da otputuje na more, ali zbog operacije koju je imala zakazanu, nije mogla da spakuje kofere i ode na odmor. No, to Subotićevoj nije predstavljao problem, a kako voli da istakne, nije ljubomorna i veruje svoj partneru u potpunosti.

Ona je otkrila da je u pitanju estetska operacija, i misteriozno je nagovestila da ćemo uskoro svi imati prilike da vidimo.

