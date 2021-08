APARTMANI NA ZLATIBORU I U VRNJAČKOJ BANJI: Marija i Miljana otkrile u šta su uložile HONORARE: Godišnje im se vraća 25.000 evra!

Miljana Kulić gostovala je u jednoj emisiji uživo, a pravo iznenađenje za sve bilo je kada se u program uključila njena majka Marija, koja je najpre otkrila kako je Miljana potrošila honorar iz "Zadruge 4".

foto: Printscreen/Pink

- To nije za pohvalu, ali ovog puta njeni fanovi ne treba da brinu, jer je sav novac kod mene, samo mi je tražila 10 evra. Zaradila je veliku sumu, kupila je Željku apartman na Zlatiboru i pola apartmana u Vrnjačkoj Banji. To što zove Zolu, to nije lepo, ali nije me briga - otkrila je Marija, a onda nastavila da priča o Miljaninom odnosu sa Lazarom Čolićem Zolom:

foto: Nemanja Nikolić

- Meni je bitno da je ona sa Željkom, ona je svesna da od odnosa sa Zolom nema ni O, znači katastrofa, naravno da će je on zvati i pričati sa njom. On šalje poruku i meni, da je ona nekim ljudima dužna ja sam njih zvala ali ljudi nemaju veze, ja njega ne mogu očima da gledam. Takve stvari mi je pričao da nemam reči, jedan Zola iz Dervente može da priča do sutra, on je svašta pričao o meni, ali moji prijatelji znaju šta je istina. Ja sam se razbolela zato što je moja ćerka bila sa njim, nije mi jasno zašto je dozvolila da nastavi odnos sa njim sada kada sam bolesna - rekla je Marija kroz plač.

- Nije me povredilo, jer je novac kod mene, ali duša me boli, njihov odnos me uznemirava - nastavila je Marija.

- Pokazaću ti u Zadruzi 5, tako si plakala i posle Ivana i Zlatana, ti to uvek radiš - branila se Miljana.

foto: Printscreen/Pink

- Ne, ja to radim zato što on gazi tebe pa mene, razbolela sam se zbog njega, niko meni ne smeta, ni jedan bivši te nije ponižavao kao on - dodala je Marija.

- Sve moje bivše si volela i uvek se rasplačeš posle raskida, ti nisi normalna. Ne brini se ništa, nemaš razloga da plaćeš zbog Zole - rekla je Miljana.

- Ja plačem zbog tebe, ponižavaš se zbog njega. Ti ne smeš da se ponižavaš zbog njega, zašto ga zoveš 350 puta, kada ćeš naučiti da se ponašaš - surova je bila Marija.

- Ona samo sluša astrologa, šta oni kažu tako radi, rekli su joj da ću ja ozdraviti, pa se odmah uhvatila Zole - završila je Marija i odmah prekinula vezu u emisiji "Zadruga - Narod pita".

foto: Printscreen/Pink

Miljana je potom u emisiji otkrila da je zapravo na Zlatiboru Marija kupila kuću:

- Novac je kod moje mamice. Moja mama je kupila ogromnu kuću na Zlatiboru i dva apartmana, godišnje može da zaradi od 20.000 evra do 25.000 evra jer je Zlatibor najposećenije mesto - otkrila je Miljana u emisiji "Zadruga - Narod pita".

