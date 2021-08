GRAND PRODUKCIJA UTAJILA POREZ! JOŠ JEDNA PREVARA ŠOLAKA: Članovi žirija Zvezda Granda dobijaju OGROMNE honorare, a bez ugovora!

"Grand produkcija", koja posluje u sistemu Junajted medije u vlasništvu Dragana Šolaka, isplaćuje astronomske honorare članovima žirija "Zvezde Granda", s kojima nemaju potpisane ugovore, što znači da tako izbegavaju da plaćaju ogroman porez državi!

Kako je Kurir juče pisao, Đorđe David, Ana Bekuta, Viki Miljković, Dragan Stojković Bosanac, Marija Šerifović, Snežana Đurišić, Aleksandar Milić Mili i Jelena Karleuša od produkcije su dobili povišice u novoj sezoni. Prema rečima našeg izvora, roker je sa 1.000 evra, koliko je imao, podigao sebi cenu na 3.000. I ostali članovi su sebi žicnuli koji evro više.

Tako je Bosanac ugovorio 500 evra više, pa umesto 1.500 sada ima 2.000 evra. Viki i Bekuta kao da su se zajedno dogovarale, pa su sa 2.000 podigle sebi cenu na 2.500. Evrovizijska pobednica i "mala od skandala" su skočile čak za 1.000 evra, pa sada Marija uzima 4.500 umesto 3.500, dok je njena koleginica sa 5.000 otišla na 6.000 evra po emisiji.

S obzirom na to da u sezoni ima 40 emisija "Zvezda Granda", dolazi se do podatka da Karleuša samo od ove emisije godišnje zaradi oko 240.000 evra! Ta računica pokazuje da je ona svoje žiriranje najbolje unovčila. Sledi Marija Šerifović sa 180.000, David - 120.000, potom Bekuta i Viki sa 100.000, a Bosanac sa 80.000.

Iz pres-službe "Granda" poslali su dopis medijima u kojem piše da postava žirija ovog šoua radi za džabe i da nemaju ugovore. Međutim, to nije istina, tvrde naši sagovornici, a to se može zaključiti i po onome što su raniji izjavljivali članovi žirija. Marija Šerifović je više puta javno izjavljivala da od bivšeg direktora "Granda" Saše Popovića traži povišicu za to što satima sedi i ocenjuje kandidate, dok se Jelena Karleuša požalila da od honorara u žiriju može da kupi samo grisine i da ne dobija novac, za razliku od ostalih. Odmah ju je demantovao Popović.

- Karleuša ne sedi za džabe u žiriju, ne sekirajte se! Zaradi ona mnogo više nego svi mi - kazao je on 2018.

Dakle, problem je u tome što, kako su iz "Granda" i sami priznali u saopštenju, oni po svoj prilici nemaju ugovore sa članovima žirija nego im pare isplaćuju na ruke. Na taj način država je prevarena jer se ne plaća porez na iznose koje dobijaju članovi žirija.

Tokom jučerašnjeg dana pokušali smo da dobijemo komentar članova žirija, ali samo njih dvoje su nam se javili na pozive. Među njima je bio Đorđe David, koji je svojom izjavom potvrdio saznanja Kurira da novac dobija na ruke!

- Ja imam dogovor sa Sašom Popovićem i, što se mene tiče, to mi je jače od bilo kog papira - poručio je on.

Drugi član žirija, koji nas je zamolio da ne pominjemo njegovo ime, rekao nam je da ima ugovor sa "Grandom" još iz perioda dok je Popović bio direktor, kao i da su naše informacije o povećanju honorara u novoj sezoni tačne. - To se sve na ruke isplaćuje, muljaju na sve strane. Vaš tekst o povišicama je tačan u mom slučaju, a koliko znam, i za ostale članove. Jedino mislim da Karleuša ima veći honorar, ali ne mogu da tvrdim - rekao je on.

Grand tvrdi Saša zarađuje 2.000 e mesečno U saopštenju "Grand produkcije" navodi se da Saša Popović ima mesečnu platu otkako je prodao "Grand" i da ona iznosi 2.000 evra. - Saša Popović kao predsedavajući član žirija radi kao kreativni direktor našeg takmičenja, za šta inkasira honorar od 2.000 evra iliti 236.000 dinara, koliko iznosi zvanični srednji kurs Narodne banke Srbije, što se može proveriti - napisali su iz pres-službe. Proverili smo njihove navode. Popović sa "Grandom" ima ugovor preko firme "Agencija Popović entertejment end konsalting Beograd", koja je osnovana 7. maja 2019. Za manje od osam meseci, koliko je poslovala u toj godini, firma je zaradila 2.355.000 dinara. Međutim, u prošloj godini Popovićeva firma je prijavila bruto dobitak 129.000 dinara, od čega je porez 15.000, pa je Saši ostalo svega 114.000 dinara. Postavlja se pitanje na koji način je "Grand produkcija" isplaćivala Popoviću honorar od 236.000 dinara mesečno, ako to nisu uradili preko njegove firme, kao što je bio slučaj u 2019. godini.

