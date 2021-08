NIKOME NISAM PARAVAN! Filip Car otkrio istinu o odnosu sa MAJOM I JANJUŠEM: Tužne su stvari koje su se desile između nas dvojice!

Bivši rijaliti učesnik, Filip Car, danima je u žiži interesovanja zbog svog misterioznog odnosa sa Majom Marinković. On je prokomentarisao i u kakvim je odnosima sa Majinim bivšim dečkom, Markom Janjuševićem Janjušem.

foto: Nemanja Nikolić

- Nismo razgovarali ni jednom, sreli smo se, ali se nismo ni pozdravili... Tužne su neke stvari koje su se desile između nas dvojice, ja ih prvi nisam uradio. Nikome nikad nisam paravan bio! Ja sam sa Majom prijatelj, volim se družit s njom kao i u Zadruzi, sada smo još bliži pašemo si u druženju. Oboje smo iskreni! Možda i moji postupci nisu nekad najispravniji, ali nikad ne povređujem ljude prvi, a kada me povrede ili izdaju znam bit svakakav - govorio je Car i nastavio:

foto: Printscreen/Pink TV

- Nemam baš vremena za pratit više te gluposti. Idem danas kod rodbine u Novi Sad i malo više ću tamo boraviti. Tužan sam jer ne mogu u Hrvatsku... Čekam da mi prijatelji dođu, a najviše čekam Bruna. On ovih dana treba doći, moram s njim razgovarati... On me jedini može usmeriti i njega jedinog poslušam, on mi je kao drugi otac - zaključio je Filip Car.

foto: Nemanja Nikolić, Printscreen

