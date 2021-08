SESTRU MIRKA ŠIJANA SVI ZNATE, A OVO JE NJEGOV BRAT! Ima probleme sa ZAKONOM, važi za LOŠEG MOMKA, a evo ko je drugi ZORANOV SIN!

Pokojni Zoran Šijan iza sebe je ostavio troje dece: Mirka, Vukašina i Zoranu. Mirko je javnosti dobro poznat, nedavno je dobio sina, ali malo ko zna ko je njegov brat Vukašin.

Vukašin (22) je sin Zorana Šijana kojeg je on dobio u drugom braku sa komšinicom Goranom Zoricom, koja je ujedno bila prijateljica njegove tadašnje žene, pevačice Goce Božinovske.

Zoran i Gorana su bili komšije sve do 1996. nakon čega je on odlučio da se razvede od Goce Božinovske i venča sa njom. Ona je Zoranu 1999. godine rodila sina, i to samo tri nedelje pre nego što je ubijen.

Vukašin je nedavno imao problema sa zakonom i u Surčinu važi za “lošeg momka”, a Vukašinu je nedavno određen pritvor od 30 dana.

