MARIJA KARAN JAVNO OČITALA BUKVICU NOVOM DEČKU?! Glumica se podžapala sa IT stručnjakom, sin joj sve slušao, a razlog je BANALAN

Otkako se pojavila vest da ima novog partnera, glumica Marija Karan je aktuelnija nego kada smo je gledali u njenoj najpoznatijoj ulozi sponzoruše Maje u sitkomu „Ljubav, navika, panika“.

Već pisao o detaljima veze sa IT stručnjakom iz Novog Sada, ali kako prenose mediji, ne cvetaju im baš ruže i navodno se svađaju. Par je uslikan na putu do plaže, a ono što je privuklo pažnju jeste i navodna rasprava golupčića, i to na javnom mestu, ispred hotela gde je mogao svako da ih vidi i čuje.

Glumica nije vodila računa o tome što je javna ličnost na javnom mestu, pa je organizovanog dečka kritikovala što opet kasne na plažu i nekoliko puta mu ponovila kako će opet da joj propadne dan u kom je rešila da se sunča i relaksira.

Destinacija i hotel u kome se nalaze otkriva da IT stručnjak ne žali novca kada je Marija u pitanju. Oni su se opredelili za Lušticu i za ekskluzivni hotel u kome noć košta 500 evra.

Marija Karan, kako Alo! saznaje, boravak u Crnoj Gori iskoristila je da tokom vikenda prisustvuje i koncertu Dina Merlina u Porto Montenegru. Poznato je da glumica obožava ovog umetnika, a očevici tvrde da se na koncertu vidno opustila i pod dejstvom alkohola igrala i pevala uz svaku pesmu. Ona je tamo srela i Novaka Đokovića sa kojim se fotografisala.

