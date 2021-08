SVI ZNAMO KO SU KONOBARICE, OBRAZ TI JE ĐON I NULA SI OD ŽENE! Gledateljka osula drvlje i kamenje po Nadici, nije birala reči!

Majka Kristine Kije Kockar Nadica Zeljković pobedila je u "Zadruzi 4", ali koliko je imala glasača, toliko je izgleda imala i kritičara.

- Dobro veče, Ruma ovde. Ko god da uđe njemu je život na dlanu, ali zašto Nadici nije? Sama je doprinela priči o svom detetu. Nemoj Nadice da glumiš majmuna. Prvo si ponižavala njegovu ženu, godinama Kija nije htela da vidi svog oca. Trebali su da ispitaju sve to lepo, jer se to zna. Nadica je pobedila zahvaljujući Kiji, jer nije za nju narod glasao nego ćerkini fanovi. Kako druge žene rade ti si nula. Obraz ti je đon, svi znamo ko su konobarice, nismo mi žene džabe ostarile - rekla je gledateljka.

- Milane, bio si divan dečko ali to sa Nadicom stvarno bezveze i greška je što si je povezivao sa tetkom - dodala je gledateljka.

- Fran, divan si dečko, ali ne treba da slušaš Nadicu, ona bi vas žedne preko vode prevela. Prevejana je i ne bira sredstva, kako ne u mladosti tako i u starosti. Pobedu nisi zaslužila, ima mlade dece kakvi god da su mladi su. Umešala se u brak, rodila dete, on ostao sa svojom ženom, a ti kao glavna. Ne znam šta je smešno, obraz ti je kao đon - nastavila je gospođa.

- Jedno je porodica Zeljković a drugo porodica Kockar. Mi se međusobno poštujemo, to svi znaju - rekla je Nadica.

- Mani se tvoje priče, to je smešno - ubacila se gospođa.

- Ne ljutim se ja, meni je sve to smešno. Izvinite odakle ste vi? - pitala je Nadica.

- Šta je bitno odakle sam, nije važno, moj život nije na dlanu - odgovorila je gledateljka.

- Što se tiče moralnosti, mogu sve da pričaju nije problem, ali da nisam vredna, radna ili da nekom dugujem pare, to me nervira. Do moje dvadeset osme godine imala sam toliko udvarača, a nakon toga baš slabo, ja sam ortak i taj tip žene. Sa svima sam vesela za zezanje, nisu me jurili iskreno. Posle su se mnogi žalili da nisu mogli da mi priđu - rekla je Nadica u emisiji "Narod pita".

