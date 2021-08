RODITELJI ALEKSANDRE MLADENOVIĆ ZA KURIR: Voleli bismo da se uskoro uda i da dobijemo unuke!

Aleksandra Mladenović jedna je od najpopularnijih pevačica mlađe generacije, prvenstveno zbog toga što nastupa skoro svaki dan. Mesečno ima i po 25 tezgi širom regiona i retko kad ima vremena za privatne obaveze, a još ređe stiže da poseti rodno mesto Samarinovac, kod Žitorađe.

Tamo žive njeni roditelji, otac Goran i majka Vesna, s kojima je ekipa Kurira nedavno razgovarala kad smo posetili njihov dom. Ljubazni domaćini odmah su pristali da popričaju s nama o uspehu njihove mezimice, ali ne vole da se slikaju jer nisu javne ličnosti. Uz kafu, razgovor je započeo prvo Goran Mladenović.

foto: Kurir, Stefan Stojanović

- Aleksandra je kao mala bila temperamenta isto kao sada, uvek je bila nemirna. Sećam se, imala je deset godina, bili smo na moru u Crnoj Gori i dok su se sva deca kupala, moja Aleksandra sedi u kolima, podigla noge i peva dva sata bez prestanka. Tada mi je jedan komšija koji je to video rekao da će ona biti velika zvezda jer poseduje talenat, a vidi se da to voli. Već sa 11 godina ona se takmičila u "Zvezdicama Granda" - ispričao nam je njen otac, a u tom trenutku pojavila se i pevačicina majka.

foto: Instagram

- Radi ona mnogo, nije dolazila neko vreme zbog nastupa. Trebalo bi oko polovine meseca da dođe, ali mi je naglasila da će paziti šta će jesti. Kaže mi da uvek posle mog kuvanja mora na dijetu. Aleksandra je bila normalno dete, kao i sva ostala deca, bila je malo nemirna i vrcava oduvek. U osnovnoj školi je bila odličan dak, pred kraj je bila vrlo dobra i u srednjoj školi je bila vrlo dobra. Nije bežala iz škole, ali je radila, pa je izostajala. Bilo je nekada preteško, i dok je trajalo takmičenje, iščekivanje da li je prošla u sledeći krug ili nije. Ceca joj je uvek bila uzor, tako da ja mislim da je ona baš ostvarila svoj devojački san. Naravno da mi je drago što je takva zvezda zove na proslave - ispričala nam je ponosna Vesna.

foto: Kurir

Aleksandrin otac kaže da za njegovu ćerku još nije naišao onaj pravi muškaraca, jer da jeste, porodica ga bi upoznala sigurno. - Do sada me nikada nije upoznala ni sa jednim dečkom. To čuva za sebe, kada bude bio onaj pravi i kada ona oseti potrebu, upoznaće nas. Ja bih voleo da se ona uda, da mi i njena deca ovde trčkaraju, a ona stalno govori: "Polako, prvo karijera." Kaže da su joj sada karijera i muzika najbitnije, a da će ljubav doći - kaže Goran.

foto: Damir Dervišagić

U Žitorađi svi koji poznaju Mladenovićevu za nju su imali samo reči hvale. Na svoje meštane ostavila je dobar utisak. - Ona je lutka naša, ne znam da li je lepša, da li bolje peva ili je vrednija. Devojka za primer - ispričala je Aleksandrina komšinica Ljubica.

Ana Denda / foto: Damir Dervišagić, Kurir

