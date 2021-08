ABRONOŠA VAM OTKRIVA: Umišljenko unajmio fotografa da mu pegla slike, a Orleanka upecala bogatog tatinog sina!

Nama, drage moje abronošice, koji imamo mnogo informacija o poznatima, moram da vam se požalim, uopšte nije lako.

Jer, treba sva saznanja sačuvati sedam dana da ugledaju svetlost dana. I zato neću da odugovlačim, nego prelazim odmah na stvar. Naši estradnjaci, sportisti i glumci su baš bili nevaljali, svašta su radili, a neki bi da se to zataška. E, pa ne može. Jeste da ih mi dobro sakrijemo, ali se oni i te kako prepoznaju.

Recimo, jedan glumac, zvaćemo ga Umišljenko, toliko je sebi dao za pravo i poleteo visoko da ni sam nije svestan kako će brzo da lupi glavom o beton. Ali, polako, doći će i to na red. Ume taj da potkači starlete i kojekakve igračice i blogerke koje na društvenim mrežama kače sređene fotografije, a kao zmija noge krije da je unajmio ličnog fotografa samo da bi njegove slike izgledale što lepše. Satima je u stanju da sedi i da razmišlja koju fotku da okači na Instagramu, a da ne pričam kako se buni ako mu fotograf nije uhvatio ugao koji njemu odgovara. Umišljenko bi da bude Apolon, zavodnik, a u stvari je nebitan koliko je težak.

Ali zato njegova koleginica, zvaćemo je Orleanka, ulovila je baju boli glava. Do sada je na mrežama pokazivala kako vodi skroman glumački život, ali preko noći se to promenilo. Dobila Orleanka bingo. Mlad, uspešan, tata mu dao sve i samo je želeo da ima poznatu glumicu. Eto, njoj se posrećilo i posle mesec dana zabavljanja mali odrešio kesu i promenio garderober, kupio lep satić, pao je i remont. Čaršija već bruji da će mali da uloži i u bolje uloge, ali ajde da ne trčimo pred rudu, videćemo da li će to baš tako da bude. Orleanka nije baš neki glumački kapacitet i, ako joj dečko sredi neku glavnu rolu, ode sve u peršun.

I za kraj jedna sportska afera. Fudbaler, zvaćemo ga Điđi, vara ženu na svakom koraku. Pre nekoliko dana je sa ljubavnicom bio na prestoničkom splavu. Prilaze ljudi da se slikaju sa njim, a on ne mari što se u pozadini vidi njegova švalerka. To su jedva dočekale žene fudbalera da na Vajber grupama šeruju i da se podsmevaju njegovoj ženi, majci njegovog tek rođenog deteta.

Eto, šta reći. Neki ludi svet, bez morala, samo jaši, svi smo naši. To vam je to, drage moje alapačice.

Do sledećeg utorka pratite sve što se dešava oko vas i ne dozvolite da vas iko prevari.

