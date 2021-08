HIT FOTKE SA AERODROMA! NE ZNA GDE UDARA OD POSLA: Gazda Paja jurio na let, zamalo zakasnio na nastup u Beču! (FOTO)

Reper Pavle Bošković, poznatiji kao Gazda Paja, otkad je počeo ponovo da nastupa, ne zna gde udara od posla.

foto: Kurir

Malo ima koncerte po Srbiji, malo po Evropi. Tako je prošle nedelje paparaco Kurira fotografisao repera na beogradskom aerodromu "Nikola Tesla". On je stigao u poslednji momenat na ček-in, međutim, nije pokušavao da prođe preko reda, već je strpljivo čekao kako bi predao svoj prtljag.

foto: Kurir

Inače, Paja je putovao na nastup u Beč. Na aerodrom je došao u svom prepoznatljivom stilu, u opuštenom izdanju, u šorcu i majci, s malim koferom i laptopom u rukama, s kojeg i pušta muziku po klubovima gde nastupa.

Kako je toga dana napolju bila nesnosna vrućina, Pavle je u jednom trenutku skinuo i zaštitnu masku, tako da su mnogi tek tad shvatili da je pored njih popularni reper.

foto: Kurir

Kako smo kasnije videli na njegovom Instagramu, on je pravo sa aerodroma otišao na tonsku probu u klub u kom je nastupao to veče, a koji je bio popunjen do poslednjeg mesta.

foto: Kurir

Kurir.rs/A.P.

Bonus video:

00:30 GAZDA PAJA O HITU ČKE BEOGRADSKE: Sve što je potrebno za komercijalu su droga, ribe i dobar ritam (KURIR TELEVIZIJA)