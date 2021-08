KILIBARDA JE SA SINOM SRPSKE GLUMICE: Nema ko nije pričao o njenom BRAKU sa košarkašem, a od još jednog sportiste dobila je PRSTEN

Marija Kilibarda (40) već godinu i po dana je u ljubavi sa Branislavom Banetom Vučelićem, sinom glumice Ljiljane Dimitrijević i novinara Milorada Vučelića, a nedavno je objavila prvu fotografiju sa svojim dečkom.

Voditeljka za kojom muškarci uzdišu, iza sebe ima brak sa košarkašem Vladimirom Radmanovićem. Ipak, njihova ljubav nije potrajala. Njih dvoje su se rastali nakon godinu dana zajednice. A razlog su bile nesuglasice oko budućnosti.

Kada je 2017. godine odjeknula vest da se voditeljka razvodi niko nije mogao da veruje, jer bivši par skoro da nije proslavili ni godinu dana braka, koji je sklopljen daleko o medijske pompe.

- Smeta mi kada čujem ljude koji komentarišu moj ili nečiji drugi odnos, tvrde da bračni partneri prebrzo odustaju. Niko ne zna šta se dešava iza zatvorenih vrata. Zato i ne volim da pričam o svom privatnom životu. Nisam pričala dok sam bila najzaljubljenija, zašto bih sada - rekla je jednom prilikom Marija na pitanje o razvodu.

Ipak, ovo nije bila jedina romansa Marije Kilibarde o kojoj se javno pričalo. Ona se pre više od 10 godina zabravljala, te bila verena za bivšeg rukometaša Ognjena Kajganiće. A naposletku, posle tri godine ljubavi, njihova veza se završila raskidom. Kao razlog za rastanak se navodila prečesta razdvojenost usled koje su se emocije ugasile.

Marija Kilibarda često je u svojim intervjuima isticala da baš i nema sreće u ljubavi, ali i da je muškarci gledaju kao brata.

- U jednom trenutku mi je zasmetalo, što me gledaju kao ortaka, jer možda neki momak koji ti se dopadne dođe i kaže: “Jao, vidi Mara brat”. Okej. U stvari, devojke i žene na brdovitom Balkanu u startu kada malo odskaču u frekvenciji, stavu, probojnosti, načinu, ponašanju... ako smo malo bučnije ili se malo jasnije izražavamo, te imamo svoje mišljenje, onda odjednom dobijemo komentar: “Ovo je muška energija”. Ako to neko tako doživljava, ja ne mogu tome da stanem na put. Obožavam to što sam žena, ponosna sam vlasnica svog pola i to što sam malo bučnija i što volim da se ženski glas daleko čuje, to ne znači da sam brat i da sam ortak. Ne, ja sam žena koja je glasna - rekla je Marija Kilibarda svojevremeno.

