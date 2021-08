PROSTITUKA KRENULA POD ŠATOR NA 40 STEPENI! Đani se sprda na račun kritika koje je dobio zbog snimka na kom PIJE IZ CIPELE! (FOTO)

Pevač Radiša Trajković Đani našao se u žiži interesovanja kada je nedavno objavljen snimak sa privatne proslave na kom on pije iz cipele dok ga gosti kite evrima.

Snimak je pokrenuo lavinu komentara, postao je viralan, a nakon kraće rasprave sa glumicom Marijanom Mićić, Đani se sada ponovo oglasio na svom Instagram nalogu.

Pevač se našalio na sopstevni račun, ali i na račun kritika koji su mu uputili mnogi:

- Prostitutka krenula pod šator na 40 stepeni - napisao je Đani uz selfi iz automobila.

Podsetimo, glumica i voditeljka Marijana Mićić koja je nazvala Đanija "muškom prostitutkom" i navela da ga "treba uhapsiti", posle čega se oglasila folkerova supruga Slađa rečima da to što je njen muž radio nije ništa strašno i da "glumci svašta rade".

I sam Đani odgovorio je Marijani i rekao da nije dvorska luda.

- Ne radim to na slavljima stalno, daleko od toga. Pa, nisam vam ja dvorska luda koja bi to radila stalno. Bilo je slavlje mog prijatelja i ponela me emocija, te sam zato to uradio. Uradio sam to za dobrog druga, čista šala i zezanje - izjavio je Đani.

