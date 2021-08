NEĆU SE PORODITI U PRIVATNOJ BOLNICI I NISAM RAZMAŽENA TRUDNICA: Bojana Ristivojević otkrila detalje i kako se oseća u 8. mesecu!

Voditeljka Bojana Ristivojević (33) u osmom je mesecu trudnoće i spremno očekuje termin porođaja koji je zakazan za 1. oktobar.

Dobro se oseća, a kako trudnoća odmiče priznaje da se sve više zamara i da je zbog toga bila prinuđena da uspori tempo života i samim tim ode na trudničko.

- Na trudničko sam otišla na pragu šestog meseca i to je bilo zbog preporuke mog ginekologa koji je smatrao da je neophodno da usporim tempo i da se više odmaram zbog bebe. Imala sam blage kontrakcije i to što je beba sve vreme nisko malo nas je bilo uznemirilo. Takođe, vođenje jutarnjeg programa koje traje pet sati nije nimalo lako. Stresno je, iako nikada to nisam htela da priznam. Mislim da sam u pravo vreme napravila pauzu.

Bojana se sredinom juna povukla sa malih ekrana, ali priznaje da je sve vreme sa kolegama na vezi i da je i dalje uključena u stvaranje programa. Ristivojevićeva priznaje da je jednom prilikom imala mučnine i tokom programa uživo.

- Samo nekoliko puta sam imala mučnine na početku trudnoće, jednom čak za vreme programa, ali je sve brzo prošlo. Nikakve posebne izražene simptome nemam, osim što mi ne prija da jedem ribu, koju sam obožavala pre trdunoće. Čak sam se skoro smejala svojoj baki koja mi je, kada sam joj rekla da jedino ribu izbegavam, ponosno saopštila kako zna zbog čega. Zvučalo je kao da zna neku moju dobro čuvanu tajnu. Insistirala sam da mi kaže zašto. Ona je najpre odbijala, a zatim mi objasnila kako veruje da namerno ne jedem ribu da beba ne bi imala problema sa govorom, jer se u narodu kaže "ćuti kao riba". Naravno da to nije razlog, nisam sujeverna.

- Nisam razmažena trudnica. Odmaram se, trudim se da se što zdravije hranim, čitam, uživam u ovim danima. Radujem se svakom novom bebinom pokretu koji osetim u stomaku, zamišljam kako će izgledati. Možda sam se malo i distancirala od ljudi, zbog toga da bi se više odmarala, što da bih sebi dala prostora da iskusim sve promene u trudnoći, da budem okrenuta sebi, da sebe bolje upoznam, da spremno dočekam bebu - kaže Bojana.

Bojana priznaje da ne strahuje što je trudna u vreme pandemije korona virusa i da je odlučila da se na kraju porodi u državnom porodilištu, iako najpre joj to nije bilo u planu.

- Svi znamo da je korona i dalje prisutna, znamo i koliko je opasna, ali ne smemo dozvoliti da pobedi. Zato se ne plašim, zato ne sme nijedna trudnica da se plaši. Moja zamisao na početku je bila da se porodim u privatnom porodilištu, ali već u prvim mesecima sam imala sreću da upoznam sjajne doktore, ginekologe, tako da sam kasnije sve odluke donosila sa njima. U međuvremenu sam se predomislila, pa ću se poroditi u državnom porodilištu. Presudilo je to što su mi rekli da ima sjajnih privatnih porodilišta, ali ako išta krene po zlu, porodilja se vozi u državnu bolnicu. Zašto bih onda rizikovala - rekla je voditeljka i istakla da bi volela da ima mnogo dece.

