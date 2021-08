MIŠEL I ZORICA ZARATILI ŽESTOKO U PROGRAMU UŽIVO! Bivši cimeri u klinču: Gvozdenovići imaju problem, misle da ih svi NAPADAJU!

Bivši cimeri iz rijalitija "Zadruga 4", Mišel Gvozdenović i Zorica Erić našli su se pred kamerama kako bi odgovarali na pitanja publike, međutim na početku emisije došlo je do žestokog sukoba.

foto: Printscreen/Pink

- Moram reći da sam jedva čekala da dođe ovo veče, da dođe do našeg susreta. Ja nemam nikakav problem sa Mišelom, on meni nije nikada uvredio, ali meni zajedno nije jasno da nas dvoje ne vodimo rat, a neko drugi vodi taj rat. Rat vodi njegova porodica, iako se Mišelu to neće svideti. Uzrok je počeo već u Zadruzi. Ja sam rekla da sam čula da Mišel krade bakšiš - krenula je da priča Zorica.

- Ko je tebi to rekao? - upitao je Mišel.

- Ja se ne sećam toga, bilo je to davno.Porodica Gvozdenović ima probem jer misle da ih svi napadaju. Tvoj brat kaže da ti mene ne poznaješ - odgovorila je Zorica.

- Pa moraćeš da se se prisetiš od koga si to čula - rekao je Mišel.

- Ti si pričala za stolom da ja kradem bakšiš - rekao je Mišel.

- Što ti pitaš Zoricu, to si mogao da pitaš Sandru Rešić i Erminu, nisi smeo -nastavila je Zorica.

- Ti si pričala da si mene uvela u ovaj posao - branio se Mišel.

foto: Printscreen/Pink

- Ti nisi mogao da zaradiš novac kada nisi radio - rekla je Zorica.

- Pre neki dan si me zvala. Želela si sa mnom da se vidiš sa mnom, rekla si mi da se kaješ što si pričala laži o meni - pričao je Mišel.

- Kako te nije sramota, lažeš, reci kako je tekao razgovor. Moje dete je bilo pored mene kada smo pričali - odgovorila je Zorica.

Nakon toga Mišel je krenuo da čita članke koje je Zorica dala, ali ona je to porekla.

- Ja to nisam rekla, i stojim iza toga. Tebe tvoja majka veliča i potencira priču kako si ti Šabanov naslednik - rekao je Mišel.

- Zašto je mene tvoj brat nazvao "kravetinom klošarskom", koja je to poenta - rekla je Zorica.

foto: Printscreen/Pink

- Ti si njega tužila jer je rekao da promeniš dilera - branio je Mišel brata.

- Svi znamo kako tvoj brat reaguje impulsivno. Videlo se iz priloženog. Pretio je meni, a videli smo šta je sve radio - objasnila je Zorica.

- Ja nikada nisam komentarisao tebe ili tvoju porodicu. Odakle tebi pravo da to pričaš - napadao je Mišel.

- Nažalost je ispalo kao da sam ja to rekla - rekla je Zorica.

- Ti nemaš odgovor na to pitanje, a onda kada neko od mojih tebe napada. Pričaš kako ja kradem bakšišm udaraš na moji posao, a zbog toga ćeš biti tužena pa ćeš tamo morati da kažeš ko je rekao - nastavio je Mišel.

- Tebi smo svi podigli rejting koji smo te komentarisali. Ti si konstantno bio napadan od svih sa samo mene napadaš - rekla je Zorica.

- Zorice, šta imaš da mi kažeš a da ja ne znam - upitao je Mišel.

foto: Printscreen/Pink

- Reći ću ti ako se budemo videli. Ovako neću - rekla je Zorica.

- Ja sam mislio da si se pokajala, a onda si objavila stori na instagramu - rekao je Mišel.

- Ja sam tebe zvala posle storija, iako sam shvatila da je to bilo jako ružmo. Rekla sam ti da želim da se prekine. Ti si me zamerio što sam ja tvoju majku nazvala ludom, iako je ona mene nazvala bagrom. Ja imam problem sa Sašom(Mišelov brat), on je mene vređao na televiziji. On je mogao da to kaže meni, da me nazove i kaže. On je zvao u emsiju i rekao: "da poručim Zorici da promeni dilera, njih dvoje su se videli tri puta". Nakon toga je na kraju rekao da sam kravetina klošarska. Onda je sledeći dan on bio gost u emisiji, a na kraju je rekao da je doneo za Zoricu i rekoa da je to od njih i Mišelove podrške i izvadio helanke - pričala je Zorica.

- Za mene to niko nije mogao da kaže, ja je pitam otvoreno ko je rekao ona neće da kaže. Odakle tebi potreba da ti to pričaš - rekao je Mišel.

- Ti ne razumeš, ja sam tebe zvala i rekla ti sve - objasnila je Zorica.

- Ja sam sebe pokazao za 10 meseci, a ti si ostala 3 nedelje. Videlo se ko je ko i ko koga vređa i ponižava - rekao je Mišel.

- Brkaš pojmove -rekla je Zorica.

foto: Printscreen/Pink

Kurir.rs/S.M.

Bonus video:

00:04 BUBAMARA SKINULA UMETKE I POKAZALA NOVI IMIDŽ: Dara se ošišala, a komentari pljušte: Kratko ti stoji NAJBOLJE! (VIDEO)