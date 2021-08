PODGREJALE PRIČE O VERIDBI: MARIJA I DŽEJLA UŽIVAJU U BARSELONI! Šokiraćete se kad budete videli ko im pravi DRUŠTVO na putovanju!

Marija Šerifović i Džejla Ramović uživaju zajedno u Barseloni.

Pevačicama na odmoru društvo pravi Edita Ramović, majka zvezde "Granda". To je posebno zanimljivo ako se ima u vidu činjenica da se po medijima pisalo da Džejlini roditelji ne odobravaju ćerkin blizak odnos sa našom jedinom evrovizijskom pobednicom. Očigledno da su Ramovići na kraju prihvatili da su Džejla i Marija gotovo nerazdvojne.

Da se društvo odlično provodi, pokazuje i fotografija koju je na svoj Instagram stori postavila Marija, gde se vide ona i majka i ćerka Ramović.

- Srećne - napisala je Šerifovićeva.

Ovo nije prvi put da pobednica pretprošle sezone "Zvezde Granda" i njena mentorka otputuju negde zajedno na odmor. One su znale da borave u istim hotelskim sobama, što je po estradnim kuloarima pokrenulo priče da između njih ima nešto više od prijateljstva, te da je njihov odnos mnogima čudan.

Tako je upravo Kurir nedavno pisao da Marija i Džejla na ruci nose identično prstenje, i to na istom prstu - domalom, što su mnogi tumačili kao znak veridbe. Njih dve nikada nisu previše pričale na tu temu, osim kada je Džejla u izjavi za Kurir u junu ove godine istakla da je takve priče bole.

- Bolele su me afere koje su mi pakovali za Mariju. Ja sam mlada osoba, naravno da me sve to dotiče i boli. Izdržala sam sve - rekla je tada Džejla, dok je na ovu temu jedino konkretno govorio Marijin otac Rajko Šerifović, koji je i javno podržao vezu između dve pevačice.

- Džejla je bila na Marijinom koncertu u Kragujevcu, prelepa je devojka, oduševila me je manirima, harizmom i dobrotom. Njih dve i treba da budu zajedno, a najvažnije je da se iskreno vole. Ona ima sve što moja ćerka želi od partnera. Raduje me što je moja ćerka srećna, a u tom slučaju pol je najmanje bitan - rekao je Marijin otac, što mu je Marija zamerila.

