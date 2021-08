OZBILJAN JE, ZREO I 2 GODINE JE POKUŠAVAO DA DOĐE DO MENE: Sanja Stanković prvi put o novoj ljubavi, posle Matore našla DEČKA!

Nakon vesti da se rijaliti učesnica Sanja Stanković skrasila pored misteriznog muškaraca, bivša zadrugarka se oglasila i odgovorila na navode da je ponovo zaljubljena.

Sanja je odmah priznala da više nije sama.

"Istina je", odgovorila je ona sramežljivo, pa dodala:

"Srećnik ili nesrećnik, videćemo... Šalim se. On nije deo javnosti i želim tako da ostane. Ozbiljan je, zreo je i poštuje me pre svega. On je neko ko je pokušavao već dve godine da dođe do mene i da me osvoji... Nikada mu nisam davala prostora da mi priđe na ovakav način. Ali očigledno da sam pogrešila što mu nisam dala šansu ranije. Da ne ureknem... Trenutno baš uživam."

