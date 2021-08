CVELE OPLJAČKAN, A SAMO ŠTO SE USELIO U STAN?! Komšinica iznela detalje: Mnogo sam se potresla, čovek je nosio 2 CRNE KESE

Bivši zadrugar Jovan Cvijetić Cvele, nedavno sa odmora iz Crne Gore, gde je boravio sa svojom devojkom Anjom Todorović.

Međutim, Cvele je danas doživeo ogromnu neprijatnost. U novi stan, u koji su se doselili čim su se vratili sa mora navodno je upao nepoznati muškarac i navodno pokušao da ih opljačka.

foto: Printscreen/Red Tv

Komšinice mladog para primetila je čoveka u crnom, koji sa sobom iznosi velike crne kese i trkom silazi niz stepenice. Gospođa je negde oko podneva, vraćajući se iz prodavnice svojoj kući, zatekla čoveka srednjih godina koji nervozno istrčava iz njihovog stana.

"Vraćala sam se kući, naša vrata su jedna pored drugih, ugledala sam čoveka koji je nervozno izleteo iz njihovog stana i okrznuo me leđima. Okrenula sam se misleći da je mali Jovan, koga redovno viđam i shvatila da je totalno nepoznat muškarac koji pokušava da izvuče dve crne kese. Sumnjivo mi je bilo jer je bio nervozan, brz i nije zaključavao vrata nego samo strčao niz stepenice. Odmah me je uhvatila panika, nisam znala šta da radim. Shvatila sam da nešto nije u redu. Momentalno sam pozvala policiju jer nemam njihove brojeve telefona. Nisam videla šta je u kesama, samo sam videla da su dve velike one kao za đubre. Jako sam potresena, ne znam šta da vam kažem, mi do sada nismo imali ovakve situacije. Ne smem da pomislim šta bi bilo da je neko od njih dvoje bio tu", potreseno je govorila gospođa.

Cvele je bio nedostupan i nije se oglašavao.

foto: Printscreen/Red Tv

Kurir.rs/K.Đ/Pink.rs

Bonus video:

00:37 JELENA KOSTOV I AMAR GILE GOSTI NA KURIR TV: Pevač priznao da se JEDVA OTKAČIO nabacivanja jedne naše poznate RIJALITI UČESNICE!