INTENZIVNO RADIMO NA BEBI, NISMO PAZILI NI U ZADRUZI! Kristina o vezi sa Kristijanom Golubovićem: Ima budala koji i nas PODRŽAVAJU

Kristina Spalević je gostovala u jednoj emisiji,a tom prilikom je istakla da ona i Kristijan uveliko rade na bebi.

- Kristina, gledateljka je osudila tvoj odnos sa Kristijanom, jer je bio oženjen. Mnogo ste blaže prošli od tipa Tare i Ša ili nekih drugih parova koji su imali istu situaciju? - pitala je Šopićka.

foto: Printscreen/Pink TV

- Većina jeste, iskreno. Što bi rekao Kristijan, ima neka budala koja i nas podržava. Dosta mi ličimo, unutra smo počinjali i završavali rečenice zajedno. Mnogi kažu i da ličimo i da sam ja Kristijan u ženskom obliku. Da se vratim na temu, mislim da je deo ljudi prepoznao da je ovo nešto drugačije. Bilo je trenutaka, ali nismo bili ekstremni kao Tara i Ša, nije toliko ekstremno bilo. Tastatura mafija piše svašta, ali na ulcii je nešto drugo Nikada nisam naišla na osude. Njemu dobace kad ja nisam tu to se dešava. Evo danas smo išli neštoda završimo, ja nisam bila tu i prišla mu je žena i rekla nisi to trebao da uradiš, on se nasmejao i rekao e da sam sa tobom to uradio i namignuo. Postala sam lojubomorna iskreno, vole ga žene. Kad je to prišao nisam mu verovala ali sam se sad uverila. Brzo smo priznali sve možda smo zato pošteđeni. On je imao autoritet u kući da se razumemo možda i zato - govorila je Spalevićeva.

- Ša je dosta muljao, to je isto istina. Mi smo brzo priznali. Svi su pametovali kada je on uplatio novac, mene je taj trenutak i nervirao, nikome iz dzepa nije izvukao. Ali bio je i kontradiktoran, menjao je iskaze, mi smo brzo sve rekli - odgovorila je pevačica.

foto: Printscreen/Pink TV

- Da li si se plašila da se ne izvini ženi u jednom momentu i ne vrati se na staro? - pitala je Šopićka.

- Jesam iskreno kada sam bila unutra. Kada je izašao bio me je strah, sve dok nije ušao i preskakao ogradu. Bila sam zabrniuta, čak i posle toga, naravno da mi je padalo napamet. Uvek sam imala osećaj da to može da se desi. Imao je on pehove u drugom rijalitiju, nije bilo ovako ali opet. Ja to recimo nikada ne bih oprostila ali svi smo mi drugačiji - odgovorila je Kristina.

- Radite li na bebi? - nadovezala se Ivana.

- Radimo intenzivno, mi nismo pazili ni u Zadruzi. Slutimo stalno sa nekim bebama i igračkama - nasmejala se Kristina u emisiji "Narod pita".

Kurir.rs/M.M.

