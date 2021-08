IZGLEDALA SAM KAO TENK, UŽIVALA SAM DA JEDEM PRŠUTU: Ivana je imala 95 KG, pala u DEPRESIJU, smršala 35 KG, a ovo UVEK preskače

Ivana Sašić kaže da je imala postporođajnu depresiju, ali da joj je ta bolest pomogla da skine čak 35 kilograma!

Bivša učesnica „Zadruge" posle porođaja postala je anksiozna i završila je na lekovima, ali je posle nekoliko meseci jedva uspela da povrati devojačku figuru. Ivana je imala 95 kg, a za nekoliko meseci je skinula 35, a sad ima 60 kilograma.

- Kada sam rodila sina teškog svega dva i po kilograma počela sam da plačem. Ja sam bila toliko debela, a on tako malecki. Grizla me je savest što sam ja toliko gojazna, a beba mi ne napreduje - započinje priču pevačica, koja je odmah posle porođaja upala u velike zdravstvene probleme.

foto: Printscreen/Pink

- Imala sam postporođajnu depresiju i napade panike. Primetila sam da nešto nije u redu i odmah sam se obratila lekaru. Moja doktorka mi je rekla da se to obično dešava ženama koje se porode carskim rezom. Dobro je što sam odmah otišla na pregled, jer dosta žena greši kada probleme gura pod tepih... Ivani je doktorka rekla da boluje od postporođajne depresije i dala joj terapiju. Stalno sam imala napade i to je počelo trećeg dana posle porodaja. Doktorka mi je dala tablete za spavanje kako bih se odmorila. Nije mi to mnogo pomoglo jer sam bila nezadovoljna sobom. U trudnoći sam izgledala kao tenk, jer nisam razmišljala šta i koliko jedem. Jela sam šta sam stigla. Uživala sam da jedem pršutu jer mi je mirisala lepo i da pijem čokoladno mleko. Posle sam uspela da smršam baš zahvaljujući toj postporodajnoj depresiji - priča pevačica.

Ivana dodaje da nije pristalica dijeta, kao i da izbegava teretanu: Nikad nisam držala dijete, to me nije zanimalo. Jednom sam trčala na traci i pala, sreća moja pa nisam slomila nogu. To je za mene gubljenje vremena.

Ovo jede Ivana Šašić: Doručak: Pojedem jednu jabuku da mi pročisti organizam! Ručak: Uglavnom jedem neke domaće supice ili bareno povrće. Večera: Preskačem Trik savet: Pijem dosta tečnosti - vodu i čajeve za detoksikaciju. Stalno šetam da mi se ne bi taložile masne naslage na telu.

foto: Nemanja Nikolić, Shutterstock, Profimedia

kurir.rs