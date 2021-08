SLAVICA ĆUKTERAŠ IZAŠLA IZ BOLNICE! Pevačica preživela pravu DRAMU, trpela je NESNOSNE bolove, a evo kako se sada OSEĆA!

Pevačica Slavica Ćukteraš preživela je pravu životnu dramu, nakon što se povredila u svom domu u Novom Sadu, a sada je puštena na kućno lečenje.

Doktori su je tada odmah pregledali i konstatovali kakvu je povredu zadobila, a u tom trenutku, iz mera predostrožnosti, rešili su da je zadrže u bolnici. Međutim, pevačica se nije nadala da će se njen boravak u bolničkoj sobi odužiti, te je tamo ostala čak tri nedelje.

foto: Printscreen/Instagram

Pevačica je sada napustila bolnicu i puštena na kućno lečenje. Ona nije želela da daje izjave za medije, ali se oglasila njena PR služba.

- Tačno je, posle tri nedelje, Slavica je puštena na kućno lečenje. I dalje mora da vodi računa i imaće kontrole kod lekara, ali sve ide nabolje - rekao je Slavičin predstavnik za medije.

Slavica se prošle nedelje oglasila i otkrila zašto u tom trenutku nije mogla da napusti bolnicu.

- Taman kada sam pomislila da se stanje popravlja, desila mi se iznenadna komplikacija. Rana koja je zarasla se naprasno otvorila i morala sam da dobijam antibiotike na svakih pola sata. Strašno. Moram još da ostanem u bolnici, iako je trebalo danas da odem kući. To samo meni može da se desi, baš sam baksuz. Stvarno sam se radovala izlasku iz bolnice, ali dobro, bolje da rešim to sve kako treba nego da ostanu posledice. Stvarno sam zahvalna svima na lepim porukama koje dobijam iz dana u dan, to mi znači, iako se trudim da ne gledam previše u telefon i da odmaram kako bi se oko brže oporavilo – poručila je Slavica tada.

foto: Printscreen

