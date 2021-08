MILOŠ JE 8 GODINA ZAROBIO SRCE MARIJANI MIĆIĆ: A kada budete videli koji PEVAČ je njegov OTAC, bićete iznenađeni! (FOTO)

Marijana Mićić i Miloš Marjanović nedavno su proslavili osam godina veze, koja je počela slučajno, a pretvorila se u lepu i dugu emotivnu priču.

Miloš, koji je po profesiji producent, nije iz javnog sveta, ali oni nešto stariji dobro znaju njegovog oca, pevača Srđana Marjanovića.

Po njenom mišljenju stabilan emotivan odnos zavisi i od starosti partnera.

- Kad imate dvadeset i neku, burnije reagujete na svaki partnerov gest. U tim godinama manje je kompromisa, a više rasprava, pa veze brže pucaju. Kod nas se sve lepo poklopilo. Miloš je „u glavi tačan“ za odnose, pa je uspeo da i mene kanališe do granice da sada i ja isto reagujem.

Marijana za verenika ima samo reči hvale i s ponosom ističe da ju je promenio nabolje.

- Znao je da u svakom trenutku reaguje kad mi dođu „žute minute“, što je uticalo na moje dalje ponašanje. To važi za mnoge situacije u kojima sam ranije bila sebična, zahtevna, ljubomorna, posesivna. On je sve to sveo na minimum.

