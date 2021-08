OVO JE ROMANIN DEČKO SA KOJIM JE PLJAČKALA BANKOMATE! Kurir paparaco je uslikao pevačicu sa Filipom Mrkajićem u Banjaluci! (VIDEO)

Romana Panić konačno je uslikana s dečkom Filipom Mrkajićem! Paparaco Kurira je pevačicu sa izabranikom, s kojim je uhapšena prošle godine u Australiji zbog krađe novca sa bankomata, fotografisao u Banjaluci ispred jednog noćnog kluba.

Pevačica je nekoliko dana ranije došla u svoj rodni grad jer je imala i nastup na privatnom slavlju, nakon kojeg je rešila da se provede s dečkom, prijateljima i saradnicima. Kada smo naišli, videli smo da pevačica razgovara s dečkom, za kojeg su nam ljudi koji ga poznaju potvrdili da je u pitanju Mrkajić.

Oni su nekoliko minuta proveli u priči, sve dok ih jedna devojka nije pozvala da krenu. Tada su se uhvatili za ruke, ali je Romana, čim je spazila našu ekipu, pustila svog dečka i ruku stavila u džep. Bila je nasmejana, prišla nam je i porazgovarala, a on se sklonio.

Nakon što nam je dala intervju, u više navrata nas je pitala šta ćemo mi u Banjaluci, ali joj je menadžerka skretala pažnju da treba da krenu, pa joj je i prišla kako bi je odvojila od nas. Svi zajedno su šetali gradom, međutim, pevačica se konstantno osvrtala i gledala u nas nadajući se da je nismo uslikali sa dečkom.

- Ovde mi je uvek lepo, volim da dođem, makar jednom mesečno. Ovaj put to je bilo i privatno i poslovno, pevala sam na jednoj privatnoj zabavi. Leto provodim malo radno, malo paradno. Kao i svi. Meni je trebalo godinu dana da počnem da radim i od septembra počinjem sa pripremama novih pesama, to je u planu. Mene publika voli i poštuje, to mi je najbitnije - rekla je Romana za Kurir, ali o dečku nije zucnula ni reč.

Zabrana ulaska u Australiju Uhapšeni, pa deportovani Australijski sud u Brizbejnu je 27. juna 2020. izdao saopštenje u kojem je pisalo da su Romana Panić i Filip Mrkajić uhapšeni zbog pljačkanja bankomata u tom gradu. Policija je prethodno pribavila sve dokaze, snimke s video-kamera, izjave svedoka, prepiske iz telefona pevačice i njenog partnera, tako da je Romani i Filipu ostalo samo da priznaju krivično delo, što su oni i učinili, pravdajući se da su ostali bez novca u Australiji, gde su došli pre pandemije. U zatvoru je Romana bila do 1. avgusta, nakon čega je smeštana u centar za migrante, a u Beograd je deportovana 10. avgusta. Prilikom pretresa stana koji su koristili, pronađeni su aparat za "skiming", kartice za skladištenje podataka na kojima su snimci klijenata na bankomatima, lične bankarske podatke za klijente i alat za instaliranje uređaja, ali i 23.500 australijskih dolara. Oboje imaju zabranu ulaska u Australiju.

