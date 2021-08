SUZE U PROGRAMU UŽIVO: Milica Kemez se rasula u komade pred kritikama na svoju TUŽNU životnu priču: Besna sam, ne dirajte me!

Drugoplasirana učesnica "Zadruge 4", Milica Kemez, imala je priliku da odgovara na pitanja publike, a u toku razgovora sa gledateljkom, Kemezova se rasplakala.

- Drago mi je što je Milica dobila kuću, ali ne znam kakav je emotivni slom ona doživela, dva dana pre Zadruge, ona je patetičarka, patetisala je od prvog do poslednjeg dana, jurila je Boru, dovede ga ludila, on nije mogao da je brani od Švajcarske i Bujanovca. Ljudi žive na ulici, najbolje da su ti poklonili vilu na Dedinju, pa da budeš zadovoljna u potpunosti. Da li je sada zadovoljna? - pitala je gledateljka Milicu.

foto: Printscreen/Pink

- Se*e mi se od ovakvih gospođa, koje zovu da kažu da neko patetiše i hvata na te stvari, svašta bih joj rekla, uspela je da me čačne u živac, to su retke situacije da dobijam ovakve komentare, tačno se vidi da je ona nesrećna. Ne znam zašto sam ja nemoralna, zato što sam radila u Švajcarskoj... I da jesam, zašto me stavljaju na stub srama? Neka baci kamen onaj koji je bezgrešan. Obolela sam od pravdanja. Ja znam da ljude boli moj izgled, boli ih što ne izgledam kao žrtva - rekla je Milica.

- Treba da je bude sramota kako se ophodi prema gledaocima, ne gleda se samo Milica Kemez, već i drugi ljudi, ja je nisam uvredila da bi ona ovako govorila - nastavljala je gledateljka.

foto: Printscreen/Pink

- Preko glave mi je da sam dobila nešto na patetiku, i da sam grešila, pa šta? Neka poslužim kao loš primer! Skrenula sam sa puta, nije imao ko da me posavetuje, nisam imala nekoga da mi kaže da cenim sebe, mislila sam da sam ja najpametnija! Baš zbog toga želim u životu da imam sve, da detetu sve obezbedim. Besna sam i ne dirajte me večeras - svađala se Kemezova i zaplakala.

- Nisi jedina koja je ostala bez roditelja, ostala sam i ja mlada bez roditelja, pa niko mene nije video da tučem glavom u zid i patetišem - govorila je gledateljka.

- Zato i želim da izdam knjigu, jer neću moći da stavim tačku na ovu temu do tada, jer ja imam i drugih kvaliteta, mislim da ima mnogo više nekih stvari koje sam pokazala, samu sebe moram da hvalim, nekada mislim da sam ja luda - rekla je Milica u emisji "Zadruga - Narod pita".

foto: Printscreen/Pink

Kurir.rs/S.M.

