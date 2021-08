CELU NOĆ SAM KOPALA PO KANTI! NERVOZNA SAM, AGESIVNA I OPASNA PO OKOLINU: Poruke Nataše Bekvalac na Instagramu sve digle na NOGE

Pevačica Nataša Bekvalac godinama je poznata kao strastveni pušač, ali se često odvikavala od ove navike. Ona je sada ponovo odlučila da prestane da puši, ali ju je to dovelo u neverovatnu nikotinsku krizu.

Pevačici se, očigledno, usled nedostatka cigareta, povećao apetiti pa se požalila pratiocima da je čak kopala i po kanti za đubre.

- Ovo je doslovno isterivanje đavola! Egzorcizam ljudi! I toliko žderem, to su kilogrami hrane, poludeću. Ljudi, dan 5. bez cigarete. Ovo je strašno kako se ja osećam. Jako sam nervozna, agresivna, osetljiva... Doslovno sam opasna po okolinu - napisala je Nataša, ali se tu nije zaustavila.

- I svi me nerviraju i sve me nervira i sinoć sam iz kante za đubre, negde oko tri časa nakon ponoći vadila ostatke palačinki koje je Hana naručila. Preko tih ostataka je bilo još smeća, samo da dodam. A ovo što sada radim, ljudi da li je realno da mene ne mrzi da pravim puding sa plazmom i da molim Boga da mi neko ne uđe u kuhinju i ne daj Bože traži da podelimo! Ne želim da delim svoj dezert! To me usrećuje! Ja sam emotivno rastrojena! - pisala je Bekvalčeva kojoj je očigledno bilo baš loše pa je nastavila.

- Ja sam nepušač! Nikada više neću zapaliti cigaretu, ali jako mi je teško, jako patim, ovo je preemotivno za mene, ja sam volela cigarete - smenjivale su se emocije da bi u jednom trenutku podelila poruku koju je njenoj starijoj ćerki poslala drugarica.

- Je l' neko hakovao tvojoj mami Instagram - glasila je poruka upućena Hani na koju je ona odgovorila da Nataša samo pokušava da ostavi cigarete i da njen profil nije preuzet.

