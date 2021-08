KOMŠINICA KULIĆEVIH IZ NIŠA RAZVEZALA JEZIK: Marija OČAJNA, Miljana se razbacuje i uhodi Zolu, plaše se da ne ostanu bez DINARA?

Bivša zadrugarka Miljana Kulić po izlasku iz rijalitija ,,Zadruga" nije krila da je ostala šokirana zbog informacija koje je saznala kada je reč o zdravlju njenih roditelja. Njena majka Marija navodno plače svaki dan, a Miljana navodno uhodi Lazara Čolića Zolu po Derventi i razbacuje se.

- Marija plače svaki dan. Ona ne sme da se nervira i potresa sada, ali ne vredi. Umesto da bude sa njima da im olakša, da pričuva Željka i izvede ga napolje i u šetnju, ona se bahati po Beogradu i Bosni. Marija je mnogo ljuta na nju, pogotovo kada je čula da je Miljana otišla u Zolin rodni grad Derventu, gde se provodi sa njegovim menadžerom Bobanom. Taj menadžer je pričao sve i svašta za Miljanu, pljuvao je, a sada kada opet ima pare, odmah joj se javio. Izvlače joj pare, a ona samo čašćava. Na hiljade evra troši. Prati Zolu, da ne kažem uhodi ga preko menadžera, ma strašno se ponaša – objašnjava komšinica Kulića iz Niša kojoj se Marija požalila i dodaje:

- Preko taksiste koga Miljana stalno angažuje, Marija saznaje gde je vozi, sa kim se sastaje i koliko para troši. To su velike cifre kojima se Miljana sada razbacuje. Jeste bila zatvorena deset meseci i željna je provoda i druženja, ali nije sada situacija za to. Marija mi stalno kuka da ne zna šta da rade sa njom. Da će ostati bez dinara, jer je sada počela da uhodi i prati Zolu, čak sumnja da plaća njegovom menadžeru za informaciju gde je on. Mnogo im je teško šta im Miljana sve sada priređuje, a Siniša iz kreveta ne ustaje - ispričala je komšinica za "Star", a prenose mediji.

Kurir.rs/Star

