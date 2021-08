PLJUJE PO ULICI I ČAČKA NOS: Komšije OSULE PALJBU po Lepom Mići, kažu da je PROST kao u ZADRUZI! Progovorili i o njegovoj ženi!

Jedan od najkontroverznijih takmičara „Zadruge“ Miroslav Pržulj poznatiji kao Lepi Mića živi u strogom centru Beograda u prostranom stanu sa suprugom. Komšije su otkrile da se ponaša bahato i nekulturno na ulici, baš kao što je to činilo i u rijalitiju.

foto: Printscreen/Pink

- Srela sam ga nekoliko puta i nisam imala lepo iskustvo sa njim. Znam da su ga gospođe iz zgrade kritikovale što se u „Zadruzi“ loše ponašao prema omladini, što se njemu nije dopalo, pa se verbalno obračunavao sa njima. Psovao ih je i govorio da su „kalašture“. Baš je bila neprijatna situacija. Žao mi je što sam se u tom trenutku zatekla na istom mestu sa njim – priznaje gospođa iz istog ulaza, dok dodaje da mu je žena prijatna.

- Javnost ne poznaje njegovu suprugu, ali je ona veoma prijatna ženica. Javi se, pozdravi, uvek je nasmejana. Ne voli da bude deo javnog sveta i baš zbog toga je Mića krije od svih. Retko ih viđam zajedno, obično izlaze u različitim terminima. A i kako da ih vidim kad se on preselio u Šimanovce, to mu je nova adresa stanovanja – poručuje gospođa iz zgrade.

Iz obližnjeg lokala tvrde da Mića dolazi u jutarnjim satima na kafu.

- Popije kafu, kratko se zadrži i ode. Obično bude sam ili ponekad sa nekim drugom. Poznat mi je taj što stalno sedi sa njim, ali sam zaboravio kako se zove. Slabije pratim rijaliti, pa tako nisam ni upućen u njegov lik i delo. Rekao bih da deluje prijatno i normalno – priča konobar.

foto: Printscreen/Pink TV

- Pokušavam da ga ne primećujem. Ne pratim rijaliti i ne volim što se takvim osobama uopšte daje medijski prostor. Čime je on to zaslužio ili bilo ko drugi sličan njemu? Kultura mu je na zavidnom nivou. Pljuje na ulici, čačka nos, a kasnije i zube. Ništa drugo nisam ni očekivao od njega. Žalosno je na koga nam se omladina ugleda. Znam da je on stalni član „Zadruge“ i da skoro nikada nije kod kuće. Samo ga viđamo u letnjim mesecima kada se rijaliti završi – poručuje komšija.

Miroslav živi u luksuznom stanu

Komšinica iz zgrade u kojoj rijaliti zvezda stanuje otkriva da Lepi Mića živi u luksuzno opremljenom stanu:

- Poznato je da Mića živi u velikom stanu sa suprugom koji je opremljen luksuzno. Koliko sam uspela da načujem poseduje još nekoliko nekretnina. Iako se ne eksponira, on stalno ulaže novac u nekretnine. Verovatno mu je to nakon rijalitija najisplativije. Od njegovog pevanja nema ništa, tako da su mu rijaliti i nekretnine sigurna zarada sada kada je mikrofon okačio o klin.

foto: Printscreen/Pink TV

