ŠA JURIO TARU NOŽEM PO KUĆI?! Đedović otkrio sve što mu je Simova ispričala! Nenad se odmah oglasio, ni ONA nije ostala suzdržana!

Bivši učesnik "Zadruge", Marko Đedović, otkrio je da mu se bivša drugarica Tara Simov javila, tik pred raskid sa Nenadom Aleksićem Ša, i otkrila kroz šta prolazi u vezi.

foto: Nikola Anđić

- Jednog dana mi je zazvonio telefon, video sam da je ona, rekao sam joj "piši". To je bilo pre neki dan, to ne menja nikakve stvari, imam isti stav po pitanju njihovog odnosa i veze. Pričali smo Tara i ja i na kraju je Maki u pravu. Rekla je da je njen odnos sa njim baziran na sažaljenju, i da se osećala katastrofa. Rekla mi je za mnogo ružne stvari koje su se desile, da je bilo nasilja, fizičkog kontakta, da nije ni ona bila mirna, da se dešavala jurnjava nožem po kući, on nju - govorio je Đedović.

foto: Printscreen/Pink

- Kad mi je napisala da je loše, to je bio jedini razlog zbog koga sam se javila. Izvinila se za sve stvari i time rekla da sam u pravu za sve stvari koje sam govorio. Ona je neko ko ima 20 godina, završila je kod psihijatra, imala je suicidne ideje. Taj odnos se temeljio na lošim temeljima. Isto mislim, nema ljubavi, ne može sprdnja, predaleko se otišlo - pričao je Đedović u emisiji "Zadruga - Narod pita".

Dok je Đedović govorio o Tarinim tvrdnjama, Ša se oglasio na Instagramu.

- Au j*ebote, šta slušam upravo, noževi, pi*ke materine, blago rečeno, šok - napisao je reper.

foto: Printskrin/Instagram

- Ove laži su već otišle predaleko, samo me pratite... Biće dosta toga zanimljivog narednih dana ovde kod mene na Instagramu - nastavio je Ša, a odmah potom oglasila se i Simova:

- Mislim da će moj Instagram biti još zanimljiviji od večeras, mnogo volim kad mi prete, zato - uzvratila je Simova.

foto: Printskrin/Instagram

foto: Printskrin/Instagram

