BIO JE U PRAVU DA NEĆU PODNETI SVE ŠTO JE USLEDILO! Tara se oglasila nakon Đedovićevih reči, pa otkrila šta je PRAVA ISTINA! FOTO

Bivši rijaliti učesnik Zadruge, Marko Đedović, gostujući u jednoj emisiji otkrio je da je bio u komunikaciji sa bivšom prijateljicom Tarom Simov. Tara se posle njegovih reči oglasila na Instagramu:

foto: Printscreen/Pink

- Jednog dana mi je zazvonio telefon, video sam da je ona, rekao sam joj "piši". To je bilo pre neki dan, to ne menja nikakve stvari, imam isti stav po pitanju njihovog odnosa i veze. Pričali smo Tara i ja i na kraju je Maki u pravu. Rekla je da je njen odnos sa njim baziran na sažaljenju, i da se osećala katastrofa. Rekla mi je za mnogo ružne stvari koje su se desile, da je bilo nasilja, fizičkog kontakta, da nije ni ona bila mirna, da se dešavala jurnjava nožem po kući, on nju - govorio je Đedović u emisiji "Zadruga - Narod pita".

foto: Nikola Anđić

Simova je rešila da demantuje neke delove Markovog govora:

- Marko nije konkretan kada govori o tome da sam mu rekla da je za sve u pravu. Bio je u pravu vezano za odnos u kom sam bila i osobu sa kojom sam bila i da ja neću podneti sve što je i usledilo. Ostale tvrdnje, poput k*rvarluka, narkomanije i ostalih laži - demantujem - napisala je Tara.

foto: Printskrin/Instagram

Kurir.rs/S.M.

Bonus video:

00:06 TARA SIMOV OPASNOST NA PUTEVIMA: Rijaliti učesnica kroz NASELJENO MESTO jurca MEČKOM 100 NA SAT! (VIDEO)