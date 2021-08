ZALETEO SE NA MENE I VODITELJKU, TO ĆE GA SKUPO KOŠTATI! Đedović se oglasio nakon HAOSA sa Vukom Mobom, najavio rat reperu!

Marko Đedović i Vuk Mob žestoko su se sukobili nakon čega je reper besneo, vređao, pa čak i nasrnuo na bivšeg cimera.

Nakon uključenja gledateljke koja ga je žestoko iskritikovala, reper je nastavio da besni, pa je napustio emisiju.

Sada se oglasio i Đedović koji je prokomentarisao Vuka.

foto: Printscreen YouTube

- Što se tiče sinoćnjih dešavanja, sve se videlo. Što se mene tiče, emisija je bila super. A što se Gojka tiče, ono sinoć mu nije trebalo, jer će ga sve skupo koštati. Zaletao se na mene, zaletao se na voditeljku televizije Pink i viređa, pokušao fizički da nasrne na nu uz gomilu uvredljivih reči. Toliko o stabilnosti jedne ličnosti koja se bori za starateljstvo, a priznaje u emisiji da se drogira i pije i da tetka njegovog deteta njemu p*ši k*rac. Evo, ja obećavam da ću se založiti da sve stvari koje radi on i njegova porodica, i koje su već urađene, dobiju na javnosti, a i institucionalne epiloge, počevši od građevisne inspekcije, preko policije, do Centra za socijalna rad. Ćeraćemo se još. Ali mi deluje kao da on ima veći problem - rekao je Đedović.

foto: Printscreen/Pink

Kurir.rs/I.B/Pink.rs

Bonus video:

00:20 TARA OBJAVILA SVE PRLJAVŠTINE IZ VEZE SA ŠA! Ša RAZVALJUJE , tvrdi da ima NOŽ, a onda STRAŠNE slike izgrebanog repera