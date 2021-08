NAPADI SU ME BUDILI U 5 UJUTRU, MISLILA SAM DA ĆU DOBITI SRČKU: Zorannah priznala kroz kakvu agoniju je prošla, reagovala i HITNA!

Modna blogerka Zorana Jovanović Zorannah otkrila je sa čim se suočavala za vreme koje nije objavljivala vlogove na svoj kanal. Naime, ona je istakla da kada se vratila sa putovanja u Beograd, imala je česte napade panike.

Kako je rekla, ona se odlično provela na Mikonosu, gde je boravila dve nedelje, a potom je sa drugaricom otišla u Barselonu i na Ibicu.

foto: Printscreen/Instagram

"Međutim, kada sam se vratila, krenuli su da me pucaju užasni napadi panike, budili su me u 4,5 ujutru, onda sam sutradan imala veoma jake, zaredom nekoliko komada, a poslednji je bio toliko jak da sam mislila da imam srčani udar iako sam u sebi znala da je napad panike. Bio je toliko jak da sam čak i Hitnu zvala, koju nisam zvala šest godina. Gospođa je bila fina, išla korak po korak sa mnom da me smiri. Nastavili su se od tada, ali u blažim oblicima, više nisu samo uveče, nego i preko dana, tako da sam potpuno izgubljena", rekla je Zorana na svom Jutjub kanalu, pa otkrila da je bila i kod doktora:

"Išla sam kod lekara, sa te zdravstvene strane je sve u redu, nešto je bio okidač, ne znam šta, stvarno se ništa nije dogodilo. Ali otkako sam se vratila, nisam bila ni za snimanje ni za Instagram. Nadam se da ću biti bolje u narednim danima, anksioznost je sastavni deo života, mnogo ljudi pati od toga, samo mi nije jasno zašto u ovom momentu kada je sve koliko-toliko okej. Verovatno mi se ponovo sve skupilo. Za prošlu turu znam šta je bio okidač, to je bilo pre tri godine, ali sada stvarno nemam blage veze."

foto: Printscreen/Instagram

Kurir.rs/K.Đ.

