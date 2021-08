Ekskluzivno u Travelland-u! Hoteli u Crnoj Gori od 231€ za 7 polupansion

Hoteli kategorizacije 4* i 5* obeleženi kao HIT PONUDE crnogorskog primorja nalaze se samo u agenciji “Travelland”. Leto izmiče, zato ugrabi svoju priliku!

U Boki Kotorskoj se nalaze mesta za svačiji ukus i džep. Koje god mesto da izaberete pronalazite neke zanimljivosti i prirodne lepote. Kada je reč o hotelskom smeštaju, agencija “Travelland” ih ima u svojoj ponudi širom zaliva.

Sa sopstvenom plažom i pogledom na Bokokotorski zaliv od kojeg zastaje dah, hotel DELFIN BIJELA 4* predstavlja odličan izbor za odmor. Moderno opremljene i komforne sobe, bazen i salon lepote, kao i mini klub za najmlađe, učiniće boravak izuzetno prijatnim. Nalazi se u mirnom, ribarskom mestu Bijela (opština Herceg Novi), pored mora i sopstvene plaže. Plaža je šljunkovita i betonska i nalazi se ispred samog hotela. Za goste hotela plažni mobilijar je uključen u cenu. Usluga je polupansionska, a najniža cena u sezoni je 309 evra za 7 noćenja, tj 439 evra za 10 noćenja. Slobodnih mesta ima već od 24.8.

Potpuno novi hotel Iberostar Seletion Kumbor 5* se nalazi u mestu Kumbor, na udaljenosti 9 km od Kule sa satom u Herceg Novom. U ponudi ima privatnu plažu, nepušačke sobe i besplatan WiFi. Ovaj hotel sa 5 zvezdica poseduje i sezonski bazen na otvorenom. Welnes zona uključuje hidromasažnu kadu, saunu, fintes centar i bazen u zatvorenom. Slobodnih mesta ima od 28.8. po najnižoj ceni do kraja sezone od 389 evra za boravak na 7 noći. Ostali polasci su: 4, 7, 11, 17, 18, 25. septembar.

Ukoliko poželite All inclusive uslugu, naći ćete je u hotelu IBEROSTAR BELLEVUE 4* u Bečićima. Pored toga aktuelna je akcija GRATIS smeštaja za 1 ili 2 dece do 15 godina. Iberostar Bellevue je deo poznatog svetskog hotelskog lanca Iberostar, koji zadovoljava sve kriterijume savršenog odmora kako porodica sa decom, tako i za parove ili one koji žele sami da uživaju u svim sadržajima sigurno najboljeg hotela u Crnoj Gori koji pruža uslugu all inclusive. Možete rezervisati svoja mesta već od 30.08. po najnižoj ceni do kraja sezone od 459 evra za 7 noći, tj od 669 evra za 10 noći. Ostali polasci sa boravkom na 7 i 10 noćenja su: 4, 9, 11, 14, 18, 19, 25. septembar.

Omiljena destinacija mladih i onih koji se tako osećaju – Budva!

Hotel Slovenska Plaža 4* - u samom centru Budve, na 10 minuta hoda od starog grada. Najniža cena boravak na 7 noćenja u sezoni je 231 evro po osobi, a na 10 noćenja 379 evra. Dvoje dece do 10 godina imaju GRATIS smeštaj. U neposrednoj blizini Turističkog naselja Slovenska plaža, na samo 15 minuta hoda od Starog grada Budva, u raskošnom zelenilu mediteranskog rastinja nalazi se hotel Aleksandar 4*. U ovom hotelu jedno dete do 7 godina ima besplatan smeštaj. Najniža cena na 7 noćenja je 439 evra, a na 10 noćenja 629 evro po osobi. Nekadašnje ime Petrovca, danas hotel Castellastva svojim imenom podseća na tradiciju ovog malog mesta. Nakon potpune adaptacije hotel Castellastva počinje novu mediteransku priču, novim kvalitetom, novom ponudom u novom, a ipak obnovljenom starom zdanju. Četiri decenije turizma ostale su upakovane i očuvane u iskustvima i sećanjima mnogobrojnih turista koji su sa uživanjem odmarali u Castellastvi. U ovom hotelu dete do 7 godina ima GRATIS smeštaj, a najniža cena po osobi je 324 evra (boravak na 7 noći). Slobodnih mesta ćete naći već od 25.8. i to na 10 noćenja.

U najtraženije hotele na Crnogorskom primorju ubraja se i hotel Palas 4*. Ljubazno osoblje, odlična i raznovrsna hrana, mnoštvo sadržaja, udobne i prostrane sobe, blizina mora i plaže, toplo preporučuju ovaj hotel. Dvoje dece do 12 godina plaćaju samo 50% aranžmana, a dete do 7 godina ima besplatan smeštaj.

Sve u svemu, izbor je širok, pa izvolite izabrati najbolje za sebe i svoje bližnje.

