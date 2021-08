SHVATILA SAM DA NISAM SLOBODNA ŽENA, TO ME UPLAŠILO! NE VOLIM TE VIŠE: Nataša do detalja opisala svoju borbu, ohrabrila je i druge

Pevačica Nataša Bekvalac godinama je poznata kao strastveni pušač, ali se često odvikavala od ove navike.

Ona je sada odlučila da prestane da puši, ali ju je to dovelo u neverovatnu nikotinsku krizu. Poruka koju je poslala na Instagramu dirnula je mnoge.

foto: ATA Images

"Sedmi dan kako nisam zapalila cigaretu. Deset godina mislila sam da su mi cigarete najbolje drugarice, uživala sam konzumirajući ih... Sve do jednog jutra kada sam ustala i shvatila da nisam slobodna zena. To me je uplašilo i jako uznemirilo. Nisam slobodna jer me kontroliše cigareta! Prvo na šta sam to jutro pomislila bila je CIGARETA! Zapravo sam shvatila da obožavam ono što me uništava, šteti mi i čini me ovisnom. Slično kao kada ste sa manipulatorom...vrlo je zavodljivo... Ovo je jedna od težih borbi koje sam vodila i moram priznati jedan od jačih protivnika... Na sreću ne postoji jača sila od sile ljubavi... Tako da... LEPO SMO SE DRUŽILE, SADA MORAM DALJE SAMA, ŠTETIŠ MI... I NE VOLIM TE VIŠE", napisala je Nataša na Instagramu.

foto: Printscreen/Instagram

Kurir.rs/K.Đ.