PREŽIVELI SMO SVE I SVAŠTA, NIJE NAM SVEJEDNO! Oglasio se Kristinin otac, otkrio u kakvom je odnosu sa Golubovićem, ŠOK uključenje

Kristijan Golubović gostovao je u emisiji gde se uključio otac njegove sadašnje devojke Kristine Spalović.

- Dobro veče, Dragan iz Novog Sada. Pozdrav za sve u stidiju, a i za baka Veru - izjavio je Kristinin otac.

- Kristijanova veza je obeležila rijaliti na neki način. Kristina se najviše plašila vašeg mišljenja i osude porodice? - pitala je voditeljka.

foto: Printscreen

- Mislim da je svakom roditelju cilj da mu dete bude srećno. Konkretno ja sam bio protiv njenog ulaska u Zadrugu, ali kasnije kad sam video kako sve ide i da je srećna, to mi je bilo najvažnije. Do zadnjeg trenutka nisam ni znao da će ući, upozorio sam je da je taj rijaliti specifična situacija, da retko kad izvuče nešto što je najbolje. Ona je samostalna već neko duže vreme i njen izbor je njena sreća, prihvatamo sve. Ne podržavamo način ali podržavamo ljubav jer je srećna. Sad je pitanje da li je bitno da smo mi kao roditelji srećni ili ona sama - nastavio je on.

- Da li ste joj nešto zamerili, da li ste mislili da će je Kristijan ipak ostaviti kad izađe? - dodala je Ivana Šopić.

foto: Printscreen

- Kristina je prilično otvorena zna da bude i tvrdoglava, dosta se njih dvoje poklapaju. Čim je izašla sam joj zamerio način, ne znam šta ljudi očekuju, oni bi trebali da malo manje obraćaju pažnju na komentare sa društvenih mreža. Ljudi pišu, neka pričaju šta hoće, ali da se razumemo, niko ne izlazi iz nečega gde mu je dobro. Kristijan je ime, ima ozbiljno životno iskustvo i odlično zna šta je uradio, tako da nema potrebe. Preživeli smo sve i svašta, kada vidim da je srećna i nasmejana ništa nije važno - rekao je Dragan.

- Jesam stariji od njih, ali ga zovem ćale i kevu zovem kevo. Zezam se kad dođem kod njih i kažem da ne može da puši u kući nego da ide na terasu - našalio se Kristijan.

- Da li ste joj zamerili zbog sek*a pred kamerama? - nastavila je Ivana sa pitanjima.

- Znam da je svesna da to nije trebalo da radi. Ali te moje zamerke ništa ne znače, to je Kristina. Ja sam dugo godina radio u vojisci, zatvoreni kao u rijalitiju. Osuđeni na isti krug ljudi, ogroman pritisak. Zato sam rekao da bude spremna i da niko neće biti pošteđen. Rekao sam joj da ne pije, da pazi kako se ponaša, to što se desilo nisam gledao, nije mi bilo svejedno, sve što vidim prekočim, shvatio sam to kao deo rijalitija - odgovorio je Dragan.

- Ko bi rekao da će da budu ovakvi odnosi između tasta i zeta, sve je skroz nepredvidivo! - nasmejao se Mića.

- Pošto se on borio sa njenim hirovima i njenom slobodnijim životom, možda u tebi vide nekoga ko može da je smiri i usmeri? - rekla je voditeljka.

- To je apsolitno tako! Uvek je tražila sigurnost i figuru, a ni ood koga nije ništa prihvatila, bila je divlja. A sada je to malo drugačije. Možda je taj autoritet moj kod njih jer je on mlađi sedam godina. Kad se našalim, kažem ćale mlađi si od mene a izgledaš kao da si mi ujak. Ja nikada ne bih mojoj ćerki dozvolio vezu sa čovekom od pedeset godina, moram priznati, nikada, osim ako taj neko nije Kristijan Golubović, jer on je supermen kada voli ženu - izjavio je Golubović.

Kurir.rs/I.B.

Bonus video:

00:14 ČORBA BANKROTIRAO U ZADRUZI, KRISTIJAN OTKRIO ŠTA SE DEŠAVA SA NJIM: Moram da mu pomognem, nije video SINA! (VIDEO)