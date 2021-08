ĆERKA, ZADRUGA 5, BIVŠA VERENICA, KARIJERA: Vuk Mob razvezao jezik o svim detaljima života, više ga ništa ne interesuje!

Vuk Mob, kaže da mu nedostaje da vidi ćerku i ističe da se nada da će rešiti nesuglasice sa Oliverom, makar kada je viđanje naslednice u pitanju.

Reper se prisetio kako stalno nosio svoju ćerku.

foto: Damir Dervišagić

"Bilo je momenata kada zaplače i iznervira me kada tri sata bez prestanka urla. Onda sam u fazonu, šta ti sada fali? Imaš hranu, sita si, odmorna. Razmažena je, to je problem. Nažalost i dalje nisam video svoju ćerku i nadam se da će se to rešiti. Samo mi je Teona bitna, ni muzika me više ne interesuje. Živim za nju", poručuje Vuk koji nije želeo da komentariše loše odnose sa bivšom verenicom Oliverom Konatar.

Nakon duže pauze, Vuk je otkrio da je napokon počeo da nastupa preko leta, kao i da neće ući u rijaliti.

"Trebalo je još u maju da se vratim, ali izgleda da im nisam bio zanimljiv za program. Niti sam se preterano svađao, niti sam ulazio u razne priče koje bi im dizale gledanost. Ja kao ja nisam previše zanimljiva osoba. Kada sam među ljudima, drugačiji sam i povučeniji. Neću ulaziti u narednu sezonu", tvrdi pevač.

foto: Kurir

Kurir.rs/K.Đ/Blic

Bonus video:

00:03 VUK MOB I PAULA HUBLIN NERAZDVOJNI! Isplivao snimak, HRVATICVA LJUBILA repera u vrat, on sve snimio i odmah se POHVALIO! (VIDEO)