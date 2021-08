VELIKI INTERVJU GOLUBOVIĆA: Hoću da mi voljena osoba rodi BEBU, daj Bože da odem na sud sa Gvozdenovićima, Čorba mora da se IZVINI

Kristijan Golubović ušao je u rijaliti kao oženjen čovek i na iznenađenje mnogih pa i samog sebe je doživeo da kako on kaže "klikne" sa Kristinom Spalević, promeni život iz korena i upusti se u novu ljubavnu vezu sa pevačicom.

Nakon mnogih osuda, prepirki i njihovih razmirica u Beloj kući, njihova veza je ojačala i doživela novi vrhunac, a to je zajednički život i želja za zajednikom bebom. Sada je rijaliti učesnik progovorio o svemu.

Kakav je tvoj odnos sa Kristinom nakon izlaska iz rijalitija i posle svega što se izdešavalo?

- Kristina i ja smo intenzivno zajedno 24 časa dnevno, ne razdvajamo se, živimo zajedno, uživamo, uzeli smo kera, da tako kažem trudimo se da izgledamo kao jedna normalna porodica. Ona se trudi i ja zajedno sa njom, da stigne prinova, ako uopšte budemo u mogućnosti. Ja sam izvršio sve preglede i sve je u redu, ostalo je još malo da ona pogleda za sebe, da potvrdi stanje sa jednim jajnikom, nakon toga bi napokon trebala da se ostvari moja dugo čekana želja, a to je da mi voljena osoba podari bebu.

foto: Printscreen/Pink TV

Moramo da se osvrnemo na emisiju u kojoj su gostovali Zorica Erić i Mišel Gvozdenović, gde se povela tema nasilja njegovog brata nad njegovom bivšom devojkom koja se uživo uključila u program.

- Ja u afektu kažem svašta, meni da je bitan Mišel ili bilo koji njegov brat, prijatelj, bilo koji hejter, ja bih to rešavao u roku od 24 časa na moj surov i brutalan način. Međutim, ja sam totalno u drugom fazonu, ja sa tim da ih nazovem ljudskim gov*ima, nemam nameru da se bakćem, nisu mi bitni. Kada me iziritiraju i kada imam priliku da se verbalno raksrstim sa njima ili im fizički onako malo izvučem uši, ja to vrlo rado iskoristim, oni se malo prepadnu, pa narod vidi kakve su kukavice i smradovi, posle toga samo kažem "ljubim ti dušu", uzrečicu moje bake i zdravo. Ne držim zlo, kad mi se odušno neko izvine, stvarno im oprostim. Nema potrebe da se neko sa mnomn nadmeće ni oratorno a ni fiički, jer realno sa mnom nema nikakve šanse a i ja njemu ništa nisam uradio, ja sam prozvao njegovog brata koji je generalno homoseksualac i pi*da, kad su muškarci u pitanju on se pokazao kao loš čovek i pi*da i ja nisam kriv što je njegov brat takav. Možda on hoće da to nadoknadi neki junaštvom verbalnim, da ispadne kako on skače na Kristijana Golubovića, da on bude jak kao e ja sam rekao njemu da je kriminalac na baterije, mislim bezveze i neargumentovano. Mislim da se spominje da ja jedem picu na bazenu, to što ja imam i koliko artikala u frižideru, on ne može tih recimo 20 artikala, on ne ume da pročita toliko. Zamislite sad jedan takav gulanfer će da spominje da li ja jedem picu, pa šta treba da jedem punjenog vola na bazenu. Nema veze. Hoću da kažem da je situacija bila neprijatna kada ja malo povisim ton, oni se tada zaplaše, puste malo ka*u na gaćice, onda ja dođem malo kao sanitarni inspektor, to počistim, pravimo malo šou, da se narod nasmeje. Nema tu nasilja, jedino nasilje koji postoji i argumentovano je to da su Mišel i njegov brat nasilnici nad ženama, javljaju se žene. Neka i jedna žena na ovom svetu kaže da je ovako prstom takao Kristijan Golubović, nema ni jedna. Ja mogu da nasrnem verbalno, evo i Kristina me iznervira pa dodđem do nje kažem aj beži tamo i sklonim se. Nema tu fizičkog nasilja.

Zorica je u emisiji zamerila Mišelu, da tebi ni u kući kada si mu svašta govorio pa čak i pljunuo?

- To je ta teška diplomatija braće Gvozdenović. Ne postoji serum za srce. Rađaš se kao hrabar ili se rađaš kao pi*da. Za lava se zna da je lav i kada spava i kada rikne kad cela Savana utihne. To su sve folije, on je ispao fin, ne psuje, sve je to foliranje. Ne znam našta to liči da ti neko napada devojku a ti ćutiš, neka je i jači od njega ali valjda ima ponoc i čast. On je meni pretio sudom posle onog pljuvanja, čak je i njegova mama to rekla ali tužbe nema. Daj bože da dođe do toga daja svima malo objasnim kad se ko je*ao u dupe, kad je ko tukao i gde devojku. Meni je njegov brat, lično meni je njegov brat Saša pisao poruku, "Kristijane, reci Mišelu da nikako ne ide na poligraf u vezi sa Miljanom"! Nisam hteo da pričam, ali me provociraju. Prosto ako imaš problem sa mnok, pozoveš me ili se javiš na društvenim mrežama, dogovorimo se da se nađemo oči u oči i raspravimo ko ljudi. Posle emisije posle svega nikada nije bilo nikakvog pokušaja kontakta sa njihove strane, jer su kukavice. Ja toliko imam o njima da kažem, toliko prljavog veša, za tri rijalitija materijala, ali to ne radim. O svima znam sve ali se služim samo onime što vidim. To što on malo peva pa sedi i ne radi ništa. Okej, ti si pevač, u redu. Ali evo ja sam je*ač, je*em dva sata, ali ostatak vremena radim nešto drugo. Osam sati sam u programu, četiri sata kuvam, pa učestvujem u programu, igram igrice, odgovaram na pitanja, ne je*em samo. Ovde si došao da pokažeš nešto, a ne tako.

foto: Nemanja Nikolić, Printscreen/Pink TV

Kakvo je sada stanje između Čorbe i tebe i da li ćete ikada povratiti taj dobar odnos?

- Njega i dalje volim kao jedinog i pravog prijatelja u rijalitiju. Čuli smo se par puta, dva puta mi je tražio novac, da premosti, rekao sam nikakav problem ali na tome je ostalo, ja sam imao svojih problema, konfuzan, posle mi je slao sliku sa svojim kerovima, nakon toga ništa. Ja sam menjao telefone nisam imao njegov broj, očekivao sam da me zove. Preopterećen sam bio svojim problemima, nisam imao broj, novinari su to malo izvrnuli. Ja znam kad me nazove to će biti uvek kao da me je rođeni brat pozvao, ja znam da tu ljubav ne može ništa da poremeti. Što se tiče Kristine, nije ona uticala ni na šta. On je meni rekao istinu ali ja tada to nisam znao, u početku da sam znao neke detalje ja nikada ne bi bio sa njom. Tamo smo zatvoreni, proradile su emocije, sklopili smo se, nisam znao ništa o njoj osim onoga u Zadruzi i to sam hteo da ispravim odnosom sa mnom. Kad se sve poklopilo, smatrao sam da je ona devojka koja mene može da isprati. Čorba je rekao za nju sve i svašta i on mora da se izvini. Mora njoj, ne meni, ako mene poštuje mora. Ako sve isto misli mi ne možemo da budemo prijatelji nikako, onda što dalje od moje kuće. Izgovorio je jednom ružnu reč za Kristinu tada, koju više ne sme da izgovori. I ja nemam lepo mišljene o Teodori, ali ako je ons rećan to je njegova stvar. Uvek sam govorio ona je za tebe ako može da te prati. On samo treba da porpiča sa mnom, da kaže imam ili nemam više takvo mišljenje o njoj, poštujem je zbog tebe, zamislite da ja pustim nekoga u kuću koji takvo mišljenje ima danas sutra o mojoj ženi. Ja sam stariji i mislim da je red da se on meni javi, da se nađemo i da se vidimo.

foto: Printscreen/Pink, Nemanja Nikolić

Kurir.rs/Pink.rs

Bonus video:

00:14 ČORBA BANKROTIRAO U ZADRUZI, KRISTIJAN OTKRIO ŠTA SE DEŠAVA SA NJIM: Moram da mu pomognem, nije video SINA! (VIDEO)