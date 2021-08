ACO PEJOVIĆ ZA KURIR: Dok pevam mislim na DŽEJA, dok sam živ biće u mom srcu! A onda progovorio o POROCIMA NA ESTRADI

Aco Pejović održao je sjajan koncert u okviru 60. Festivala kulture mladih Srbije, u Knjaževcu na Gurgosovačkoj kuli.

foto: Kurir televizija

Nakon koncerta, pevač je odgovorio na nekoliko pitanja prisutnim predstavnicima medija.

Najpre je sa nama podelio utiske posle sjajnog nastupa, kojim je oduševio publiku.

Sjajna publika, drago mi je da je bilo ovoliko ljudi. Prvi put sam pevao ovde i drago mi je da su pevali sa mnom zajedno od prve do poslednje pesme. Video sam klince, pa iza njih malo starije dame, što mi je posebno drago, da je granica u godinama ljudi koji me slušaju pomerene.

foto: Printskrin/Premijera

Da li su ti nedostajali nastupi?

Dva meseca radim svaki dan, nisam zbog toga preterano srećan. Baš zbog toga što sam odmarao, zapustio sam se, navikao sam na to odmaranje i sada je odjednom veliki pritisak.

Radiš, zaraduješ i nemaš gde da trošiš pare. Da li ćeš poceti da štediš? Možda dođe do zatvaranja.

Trošicu ih sa vama. Nemam potrebu da štedim, ako do sada nisam nešto uradio od karijere i života. Nisam imao problema ni tokom korone. Ne žalim se jer sam za sve ove godine dok sam radio, razmišljao da nešto ostvarim da ne kukam i ne opterećujem nekoga.

Da li si povratio neki kilogram?

Nisam pio alkohol neko vreme, sada sam opet počeo (smeh). Izdržim nekad sedam dana, ali kada radim moram da popijem, to me opusti. To je deo mene i to se nikako neće promeniti.

Kako si uspeo da odoliš svim porocima koje nosi estrada?

Ko kaže da sam odoleo? (smeh) Nisam ničemu odoleo, nisam svetac, samo veliki grešnik. Volim kafanu, to je mesto gde sam proveo ceo život.

Da li si razmišljao da otvoriš svoju kafanu?

Pokušavao sam nekoliko puta, imao sam kafanu u nekim najgorim vremenima, dok su bile inflacije. Uveče držim kafanu, tad su bili čekovi, uzmeš ih i uveče ako malo više popiješ, ujutru nemam ni za dve gajbe piva. Nisam definitivno za kafanu, ne bih dao prijateljima da plaćaju.

foto: Printskrin

Družio si se sa Vlade Divacom u Crnoj Gori. Jeste li igrali košarku?

Nismo imali vremena za to, a i ne mogu sa njim da igram košarku (smeh). Divan i drag čovek, moj dobar prijatelj. Ozbiljna faca u svetu, ne samo u Srbiji. Družili smo se malo na njegovom brodu.

Imaš svoju plantažu. Kako provodiš vreme tamo?

Nisam bio još. Imam ozbiljnu ekipu sa poljoprivrednog fakulteta, koji mi održavaju vinograd, šalju mi slike i izgleda sjajno. Uskoro će krenuti berba.

Čije vino voliš da popiješ od kolega sa estrade?

Vino Žike Jakšića. Njegov sin je stvarno majstor svog zanata, neko ko je završio ozbiljnu školu za to. Odlična vina pravi. Boba Živojinović ima vrhunski roze, mislim da je među najboljim u Evropi i napio sam se i nije me bolela glava.

Da li se desilo da te policija zaustavi i da si bio pod dejstvom alkohola?

Ne. Imam čoveka pored sebe koji me vozi 15 godina, baš da ne bih dolazio u tu situaciju.

foto: Sonja Spasić

Kada ćemo da pročitamo tvoju knjigu?

Aca je imao šta da kaže, mnogi su ga kinjili. Imao je o čemu da priča, ne znam zašto bi to nekome smetalo. Ti ljudi, kojima smeta, neće proživeti za pet života to što je on proživeo. Možda nekad dođe vreme i za mene.

Da li si je ti pročitao?

Nisam je još uvek dobio, ali ne znam ni što bih je citao, kada sam mnogo toga proživeo sa njim. Ima jedan deo koji je Vanja Bulić na promociji istakao, da je oduševljen time što je Aca rekao da je jedini čovek kojeg bi pozvao da svoju decu čuva u amanet bi bio ja. To je ozbiljna stvar.

foto: Dragana Udovičić

Džej je bio tvoj veliki prijatelj. Kakve misli ti prolaze kroz glavu dok pevaš njegove pesme?

Otkada ga više nema, nijedan moj nastup ne prođe bar bez jedne njegove pesme. Kada pevam mislim na njega i uvek su mi na pameti lepi trenuci provedeni sa njim. Potrudim se da publika ne vidi da mu šaljem poruku gore da ga volim. Dok sam živ, biće u mom srcu.

Da li si gledao film "Toma"?

Da, jesam. Prvi put kada sam ga pogledao plakao sam tri puta, i od tada ga svaki dan gledam.

foto: Printscreen

Kurir.rs

