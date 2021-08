KOMŠIJE DŽEJLINE PORODICE PROGOVORILE: Porodica prošla kroz pakao zbog njene veze sa Marijom, nisu izlazili iz kuće od MUKE?!

Komšije koje žive u blizini porodične kuće pevačice Džejle Ramović navodno kažu da su njene sestre Šejla i Lejla, kao i majka i otac prošli pakao zbog navoda da je u vezi sa Marijom Šerifović.

Tačnije, njih je navodno dotuklo to što se Džejla nikad nije pobunila, niti se oglasila da demantuje glasine da ima bilo kakve veze sa Marijom, a njih je to navodno koštalo živaca jer žive u maloj sredini gde je nemoguće bilo kome objasniti kako funkcioniše šou-biznis.

- Sestre Lejla i Šejla su jednom prilikom rekle Džejli da mora da se oglasi i stopira priče o Mariji, ali ona im je tada objasnila da moraju da shvate da je ona sad javna ličnost i da će se uvek nešto pisati. Ako ne o Mariji, onda bi to bio neki momak ili šta god. Prosto, to je u opisu posla i same popularnosti - objašnjava izvor za "Scandal" prenose mediji i dodaje:

foto: Ana Paunković, Printscreen

- Džejlu je upravo Marija naučila da se na to ne obazire i da se ne peca jer tako priče brže prestanu i zaista je bila u pravu, ali znam da su Lejla i Šejla i njihovi mama i tata imali muke. Ipak je Goražde mala sredina, ne shvata se ovde ništa od toga. Srećom, sad su i oni ljudi oguglali i ne obaziru se, ali im u početku nije bilo lako. Baš su prošli kroz pakao. Dešavalo se da po mesec dana na ulicu ne izađu od muke. To se desilo poslednji put kad se oglasio Marijin otac Rajko iz bolnice i dao izjave aprorpo njenog opredeljenja - završava izvor.

- Odavno je poznato koji pol moja ćerka voli. Moje dete ima pravo da radi šta hoće. Sa moje strane joj je sve dozvoljeno! Džejla je bila na njenom koncertu u Kragujevcu, prelepa je devojka, oduševila me je manirima, harizmom i dobrotom. Njih dve i treba da budu zajedno, a najvažnije je da se iskreno vole. Ona ima sve što moja ćerka želi od partnera. Raduje me što je moja ćerka srećna, a u tom slučaju pol je najmanje bitan - rekao je Rajko jednom prilikom.

foto: Printscreen/Youtube

Kurir.rs/K.Đ/Scandal

Bonus video:

03:05 BOLELE SU ME AFERE SA MARIJOM, IZDRŽALA SAM SVE! Džejla prvi put o odnosu sa Šerifovićkom, a evo šta kaže o ŽIRIJU ZG!