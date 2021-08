ARKAN I DORIS SEDELI SU ZA SEPAREOM U 1 POSLE PONOĆI: Estradni menadžer izneo sve detalje VELIKE AFERE pevačice i Ražnatovića!

Vlada Perović, jedan od najpoznatijih estradnih menadžera ondašnje Jugoslavije i čovek koji je od "Duge" napravio jedno od najpopularnijih mesta za izlazak, ispričao je svojevremeno kako je zatekao hrvatsku pevačicu Doris Dragović i Željka Ražnatovića Arkana u separeu svog kluba.

"Doris Dragović sam ja prvi doveo u Beograd. Ona se sa mnom družila i živela je kod mene u Beogradu", rekao je Perović.

Kada su se poslovno razišli nisu se više viđali sve do jedne noći kada je nju i Arkana zatekao u svom klubu.

"Arkan i Doris su negde upoznali u gradu. Znam da ih ja nisam upoznao. Ona je tada došla sa njim kod mene u klub. Kada sam došao u lokal u jedan sat, oni su već bili tamo. Posle je ona to negirala u hrvatskim novinama. Bila je to velika afera. Objavljene su bile i slike kako ona sedi sa njim u separeu", rekao je on.

Podsetimo, Nebojša Tubić Žabac je u jednom intervjuu govorio o navodnoj vezi Arkana i Doris Dragović. On je tada naveo da je on prvo bio u vezi sa Doris, ali da je i Arkan potpuno "poludeo" za pevačicom.

"Kada je i Arkan konačno spavao s njom, rekao mi je da mu je to bio najbolji seks u životu! Bio je potpuno očaran tom ženom. Rekao mi je da to nije normalna ženska, već da da je vrh vrhova", rekao je on.

