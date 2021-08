TARA PRIZNALA DA SE VIDELA SA VUKOM MOBOM: Njenog bivšeg Ša to je dotuklo, a Simova objasnila kako stoje stvari!

Nenad Aleksić Ša istakao je da se "ohladio" od Tare Simov, jer je saznao da se videla sa Vukom Mobom, koga je nazvao njenim bivšim dečkom.

Ovo je pogodilo Ša koji kaže da mu je preko toga najteže da pređe.

foto: Nemanja Nikolić

Tara je potvrdila da je videla Vuka, ali da nije bilo ničega između njih, kako je Ša aludirao.

"Vuka sam srela u kafiću, u istom naselju živimo ceo život, neizbežno je sresti se", rekla je Tara, a onda prokomentarisala ostatak izjava bivšeg dečka Ša:

"Na ostalo nemam komentar, niti me osoba interesuje."

foto: Printscreen/Pink TV

"Posle saznanja da se videla sa Vukom Mobom sinoć, stvarno ne želim. Nekako mi je to preseklo sve! On joj je bivši dečko... Čula se i sa Italijanom, bivšim dečkom... Ne znam što bi meni zamerili ovo (bivšu devojku), kad mogu i njoj ovo. Ali to je manje bitno. Ne želim da se igram. Ali počeo sam da se hladim kad sam saznao da se videla sa Vukom. To je nešto...", rekao je Ša o onome što je čuo.

foto: Printscreen/Pink

