BILA BIH LUDA DA TO NISAM URADILA, TAKO JE BOG HTEO! Jovana Jeremić otkrila da li je DRMA trema i koji su USLOV tražili od nje

Jovana Jeremić veoma je uzbuđena zbog novog posla, a voditeljka je u intervjuu za Kurir otkrila da nema tremu. Ona se osvrnula i na napredak svoj ćerke Lee kojoj je ovog leta bila posvećena, a prokomentarisala je i navode zlih jezika da će umesto informative voditi rijaliti program.

Da li postoji trema, barem pozitivna?

- Ne postoji nikakva trema. Samo odgovornost da ispunim očekivanja, pre svega publike koja me je sve vreme strpljivo čekala. Ali, naravno, i da ne razočaram samu sebe u ciljevima koje sam postavila. A to je da budem pi-ar naroda, da račune polažem narodu i da pobedim sebe.

Da li si imala svoje uslove tokom pregovora? Da li si tražila neki poseban tretman?

Nisam morala da postavljam uslove, nije bilo potrebe. Milica i Željko su unapred mislili o svemu. Moje je bilo samo da kažem "da". I bila bih luda da to nisam uradila! To je bio sudbinski susret i sudbinski početak rada na "Pinku". Poptuno neusiljen, potpuno neočekivan. To je Bog hteo.

Mnogima je trn u oku to što si ti drugačija, vodiš program na svoj, specifičan način.

- Jedini uslov sa Željkove strane bio je da budem ono što jesam, da se nikada ne promeni ona Jovana Jeremić koju publika voli. Ona prirodna, spontana, neposredna, drska, britka, oštroumna Jovana Jeremić. To je bio glavni uslov. Vrlo je važno što mi je dozvolio da budem samo ja, što mi nije skresao krila, nego mi ih je dao. Da budem u punom svetlu, ona prava Jovana koju narod voli.

Kako je sada tvoja naslednica Lea? Primećuje li se napredak otkako provodite zajedno dosta vremena?

- Lea je sada dobro. Neverovatno je napredovala za ovih nekoliko meseci otkako sam dala otkaz i posvetila joj se. Ja sam svesno preuzela odgovornost. Smatram da u jednom momentu njenog odrastnaja nisam joj bila majka po najboljoj meri jer sam se posvećivala 24 sata na svom poslu, da podignem jutro na televiziji na kojoj sam nekada radila. Jedan period ključan za njeno progovaranje sam propustila i tu nema priče. Sada je na meni da dam sve od sebe, da sve što smo izgubile nadoknadimo i na odličnom smo putu. Ništa nije izgubljeno, sve će to da bude kako treba. Ali, jednostavno, to je dokaz koliko sam ja sebe dala svom poslu i koliko sam ugradila sebe u tu televiziju odakle dolazim. I možete samo da zamislite koliko ću sebe dati i na novom poslu. Jer ja sam takva. Ili nešto radim dušom ili ne radim. Takva sam na svim relacijama. I poslovnim i ljubavnim. Ako nekog volim, volim ga dušom. Nikada nisam razmišljala koliko ću para da zaradim. Radila sam svoj posao najbolje što umem.

