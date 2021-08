SADIKU HASANOVIĆU KOJI JE PEVAO O KLANJU SRBA DOŽIVOTNO ZABRANJEN ULAZAK U SRBIJU?! Pevač se oglasio pošto je vraćen sa granice

Finalista "Zvezda Granda" Sadik Hasanović, koji je pevao o klanju Srba, vraćen je sa granice, a kako prenose bosanski mediji, ulazak u Srbiju mu je navodno doživotno zabranjen.

On se tim povodom oglasio za tamošnje medije.

foto: Printscreen

- Tek onda su mi rekli da imam zabranu ulaska u Srbiju. Niko mi nikad ranije to nije javio, niti mi je došla zvanična ta odluka, ni ništa. Dobio sam sada papir da sam vraćen s granice. Ljudi moji, prema informaciji koju sam ja dobio ta zabrana je doživotna – rekao je on.

Podsetimo, pevač je po Bratuncu pevao o klanju Srba, a kada su nastali sporni snimci naišao je na brojne osude. On je bio dugogodišnji član grupe "Sateliti" koja postoji od 1989. godine. Takođe, on je zgrozio javnost kada je objavio fotografiju sa Naserom Orićem.

foto: Printscreen

Inače, estrada je tada najžešće osudila potez pevača, te su mnogi prokomentarisali da bi trebalo da mu se zabrani da nastupa.

Ognjen Amidžić izjavio je tada da moramo postaviti jasne aršine prema svima koji slave ratne zločince, zvali se oni Sadik Hasanović ili Nina Badrić.

- Kako drugi postupaju prema nama, tako i mi treba prema njima. Kada neko sa našeg prostora uradi nešto mnogo blaže nego Sadik, u BiH i Hrvatskoj ga odmah razapnu! S druge strane, imali smo primer Nine Badrić, koja je posle koncerta u beogradskoj Areni, odmah sutradan napisala: 'Dobro došao kući, heroju Ante Gotovina', pa nikom ništa! Pisalo se i za neke aktuelne izvođače, kao i za neke legendarne pevače, da su izvodili pesme koje vređaju Srbe i Srbiju, pa su ti ljudi dolazili i nesmetano pravili koncerte u Beogradu. Ako već ne voliš Srbe, onda nemoj da nastupaš ovde, kao što pokojni Oliver Dragojević nikada nije hteo da peva u Beogradu - rekao je voditelj.

foto: Damir Dervišagić

Jedan od čelnika "Grand" produkcije, Žika Jakšić takođe je prokomentarisao skandal Sadika Hasanovića.

- Ne slažem se sa tim što je uradio. Naravno da je to katastrofa što je uradio. “Grand” je dao zvaničnu izjavu, bezveze je da i ja komentarišem i ne mogu to da činim mimo firme - rekao je Jakšić.

foto: Printscreen

- Strašno je to što je Sadik uradio! Bruka i sramota. Treba mu zabraniti ulazak u Srbiju i "Grand" mora pod hitno sa njim da raskine ugovor. Nadležni organi u našoj zemlji treba da utiču na to, a ne mi pevači. Gledala sam ga u finalu "Zvezda Granda" i dopalo mi se kako je to odradio. Tada nisam znala da je pevao o klanju Srba i Naseru Oriću. Kad sam čula, šokirala sam se - bila je oštra tada Lepa Lukić.

foto: Kurir televizija

