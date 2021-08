KAKAV, BRE, POLUBRAT?! Lazić se besan oglasio za Kurir posle priče da je u srodstvu sa Davorom: Muka mi je od LAŽI, on je moj FAN!

Darko Lazić je poznat po čestim skandalima i dramama kojima je ispunjen njegov privatni život. Ovoga puta porodicu Lazić uzdrmala je vest o tome da pevačev pokojni otac Milan navodno ima vanbračnog sina Davora, koji je to javnosti otkrio neposredno pred ulazak u "Zadrugu 5".

foto: Privatna Arhiva Kurir

- Darko je od mene mlađi malo više od godinu dana. Poznajemo se još pre nego što je on počeo da se takmiči u "Zvezdama Granda". Ne mogu da kažem da imamo baš bratski odnos. To je više neki korektan odnos. Njegova majka Branka zna za mene, ali se nikada nismo videli. Ni sa Draganom, Darkovim rođenim bratom, nemam nikakav kontakt. Pokojni otac nas nikada nije skupio kao tri brata i odveo negde. Ja ne bih da komentarišem mamin i Milanov odnos i to kada su oni bili zajedno, jer on je mrtav i ne bih da pričam loše o mrtvom čoveku - rekao je Davor za Kurir i nastavio:

foto: Kurir Televizija

- Darko i ja se sada relativno slabo viđamo, ranije smo se češće viđali. On i moja majka nisu u dobrim odnosima, nemaju nikakav kontakt, a ja ne bih sada više produbljivao tu temu. Nisam oca često viđao, kada sam bio manji dolazio je dok sam živeo u Ugljeviku, kasnije je to bilo ređe. Ne bih dalje od ovoga išao ako me razumete. Sa ocem sam imao korektan odnos do njegovog poslednjeg dana. Nisam bio na sahrani, ali bih razlog zadržao za sebe - ispričao je Lazić i otkrio zašto ulazi u Pinkov rijaliti:

foto: Ana Paunković

- U "Zadrugu" ulazim da se promovišem kao samostalni pevač Davor Lazić, da ne budem više u Darkovoj senci. Trenutno nemam devojku, moguće je da ću stupiti u vezu u rijalitiju. Slab sam na lepe žene kao i Darko, to nam je u krvi - ispričao je budući zadrugar za Kurir.

foto: Privatna Arhiva Kurir

Pošto nam je Davor otkrio detalje odnosa sa svojim navodnim polubratom, kontaktirali smo i Darka koji je u najmanju ruku bio zaprepašćen informacijama koje je čuo.

- Kakav crni polubrat, o čemu vi pričate? Ne znam ni ko je taj Davor, davno je postojao neki dečko što me je pratio na nastupima kao fan i tako se predstavljao, ali to nema veze sa istinom. Kako može da priča da se poznajemo i čujemo kada je to totalna laž?! Meni je stvarno muka više tih laži, svaki dan se pišu gluposti o meni, ali ovo je stvarno previše. Ako je odlučio da uđe u "Zadrugu" kao moj polubrat i da tako stekne popularnost, svaka mu čast. Nemam šta drugo da izjavim osim da nemam polubrata - ispričao nam je vidno iznerviran Darko Lazić.

foto: Dado Đilas, Printscreen, Ana Paunković

Naša ekipa otišla je i u Brestač gde živi porodica Lazić. Meštani i Darkove prve komšije koje dobro poznaju celu porodicu bili su u šoku.

- Milana sam odlično poznavao, mi smo prve komšije. O toj porodici zaista mogu sve najbolje da kažem. Mislim da pokojni Milan nije imao vanbračnog sina, valjda bi mi rekao. Pokušavaju dosta da im naude već dugo, žao mi je što više ne biraju sredsrtva - ispričao nam je komšija koji nije želeo da se predstavi i fotografiše. Darkova majka Branka nije bila kod kuće, pa do njenog komentara nismo došli.

foto: Filip Plavčić

Nije prvi put Podmetali mu i vanbračnu ćerku Ovo nije prvi put da se porodica Lazić nađe u identičnoj situaciji. Još 2013. godine izvesna G. S. iz Ašanje je tvrdila da sa Darkovim ocem ima ćerku. On je to demantovao, ali je pevač, da bi svima dokazao da se njegovom ocu podmeće dete angažovao emisiju DNK, gde je utvrđeno da ta devojka nije ćerka Milana Lazića. - Odavno smo znali istinu. Konačno se zatvorio krug koji traje godinama. Kad se devojčica rodila, hteli smo da radimo analizu DNK, međutim, njena majka nije pristala. Mi smo još tad želeli da izbegnemo ogovaranja i dokažemo istinu - rekla je tada darkova baka Milka.

foto: Marina Lopičić, Printscreen/Amidži Šou, Anastasija Čanović

kurir.rs/ Ana Denda

Bonus video:

05:00 ESPRESO INTERVJU: Darko Lazić