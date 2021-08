SAD SAM GOSPOĐA HADROVIĆ! Maja i Alen PRVI PUT pred kamerama nakon VENČANJA progovorili o bebi: Otkrili koje će IME dati detetu!

Bivši učesnici "Zadruge", Maja i Alen Hadrović, našli su se pred kamerama prvi put nakon svadbe. Oni su govorili o svom venčanju i bebi.

foto: Printscreen/Pink

- Savršeno, drago mi je što se naše venčanje desilo tako. Tamo smo bili zajedno 7 meseci non stop zajedno, sad smo non stop zajedno. Postala sam gospođa Hadrović, srećna sam što se sve lepo završilo. Nisam sanjala da će mi se to desiti, celo ludilo u Zadruzi, od toga je ispalo nešto najlepše. Čekamo i bebu, sve je sudbina što se desilo. Mi smo presrećni. Iako je bilo teško, na kraju se isplatilo - rekla je novopečena gospođa Hadrović.

foto: Printscreen/Pink

- Od tog momenta njenog izlaska, sve što smo planirali sve smo ostvarili. Od putovanja, bebca, venčanja, pesme za prvi ples... Kako smo pričali u Zadruzi, tako se i ostvarilo. Pesma je iz "Lepotice i zver", Maja nije gledala, dok nije izašla iz Zadruge. Tako sam je gledao, kao princezu iz Diznijevih crtaća. Bilo je bajkovito - rekao je Alen.

foto: Printscreen/Pink

- Planirali smo bebu, ali tako brzo da se desi nismo. Mesec dana nakon izlaska sam saznala. On je rekao da uradimo test, na kraju se ispostavilo da je test pozitivan, svi su bili iznenađeni, dečak je, Vuk će se zvati - rekla je Maja u emisiji "Zadruga - Narod pita".

foto: Printscreen/Pink

Kurir.rs/S.M.

Bonus video:

00:24 TRUDNA MAJA I ALEN IZGOVORILI SUDBONOSNO DA! Pao prvi bračni POLJUBAC, a romantični trenutak snimila Luna Đogani! (VIDEO)