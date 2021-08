TI SI MONSTRUM ZA KOG SE PRIČA DA JE SPAVAO SA OBE SESTRE KEMEZ! Sandra i Bora ŽESTOKO zaratili: Ti ne možeš ni LIFT da napuniš!

Bivši cimeri iz rijalitija "Zadruga 4", Sandra Rešić i Bora Santana našli su se pred kamerama kako bi odgovarali na pitanja publike, ali je došlo do ozbiljnog sukoba već po prvom uključenju gledaoca.

- Pozdravio bih Sandru, Boru neću, zato što je pijandura - započeo je gledalac.

- Ljubi te brat - dodao je Bora.

- Ti ne možeš meni da budeš brat, ne možešništa da mi budeš - rekao je gledatelj.

- Znam ja ko si - odbrusio je Santana.

- Neću da pričam sa tobom, hoću da pozdravim Sandru. Nemoj da se raspravljaš sa njim, videš da cočvek nema pojma ni o čemu - nastavio je gledalac.

Nakon kratke pauze, Bora Santana izvinio se gledaocu zbog sukoba koji su imali i uvreda koje mu je uputio.

- Nisam ni Sandru Rešić uvredio - dodao je Bora nakon izvinjenja.

- Ja sam govorila da se ne slažem sa starim zadrugarima da si sujetan. Šta god da je bilo ja sam bila ili Borin pomoćnik ili sam se našla. Kad je Borina sujeta u pitanjnu, ja neću da grešim dušu, Bora je bio fenomenalan. Zaista sam bila neko ko je cenio Boru i bila sam neko, psovke koje je upotrebljavao, bile su mi smešne. On je prerastao u monstruma, ljudi su ga gledali kao nekoga ko je izgubio sebe. To je trenutak kad je shvatio da je uništio život devojci kojoj je životveć pakao. Milica Kemez je neko ko je prošao pakao, a kad je došla do uspeha, naišla je na Boru, za koga se priča da je spavao sa njenom sestrom. Kad je trebao da izabere Milicu Kemez ili letnji hit, izabrao je letnji hit, trebao je makar da slaže - pričala je Sandra.

- I Rialda je izabrala karijeru - dodala je voditeljka.

- Ne možeš da se pomiriš sa tim što si monstrum za koga se govori da se spavao sa sestrom njegove devojke - nastavila je Rešićeva.

- Ti ne bi opstala da nisi aplaudirala Marku Đedoviću - odbrsuio je Santana.

- Branila sam se, smirivala sam te - urlala je Sandra.

- Ne možeš ni lift da napuniš, to je Sandra Rešić - nastavio je Bora u emisiji "Zadruga - Narod pita".

Kurir.rs/S.M.

