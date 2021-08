J*BEM LI VAM SRPSKU MAJKU RAŽNATOVIĆ: Sadik nastavlja da provocira, podržao fanove koji su psovali CECU: Živeće bez VELIKE SRBIJE

Finalista "Zvezda Granda" Sadik Hasanović i dalje negoduje, proziva i vređa Srbe zbog ogorčenja nakon odluke naše države da mu se zabrani ulazak u Srbiju zbog govora mržnje i pevanja nacionalističkih pesama i fotografija s ratnim zločincem Naserom Orićem.

foto: Printscreen/Zvezde Granda

On je na svom profilu na Instagramu podelio nekoliko neumesnih komentara i uvreda na račun Srbije koje su mu pratioci pisali nakon što se saznalo da je "persona non grata" u našoj zemlji, a zatim se i u kratkom uključenju uživo još jednom zahvalio svima na rečima podrške, ističući da i dalje stoji iza svake svoje reči i postupka. Ipak, kad su počeli da mu stižu i brojni negativni komentari i uvrede u toku lajva od strane ogorčenih Srba, Hasanović se brže-bolje isključio, a zatim i obrisao postove sa uvredama.

foto: Printskrin/Instagram

- Grozno! Kako vas, politička bagro, nije sramota? Jednom divnom, mladom, kulturnom momku da lomite krila. Njegova produkcijska kuća je u Beogradu. Živeo je on i pre te vaše "velike Srbije". Živeće i dalje. Od malih nogu se bavi muzikom i od toga živi. I pomoću vaše sabotaže i linča on postaje miljenik naroda. Decenijama, bagro, maltretirate bošnjački narod. Nijedan snimak ne postoji da je pevao nacionalističke pesme. Iz Sadikovih usta se nije čula nikada nijedna nacionalistička pesma. Sve i da je pevao, pevaju i srbijanski pevači mnogo gore, pa je to vama "top". Niko ih ne dira - glasila je jedna od najskandaloznijih poruka podrške, koju je Sadik podelio na svom profilu.

foto: Nemanja Nikolić, Printscreen/Zvezde Granda

Ista osoba obrušila se i na pevačicu Cecu Ražnatović, koju je, braneći Hasanovića, najstrašnije izvređala.

- Živite u istoj zemlji sa ženom ratnog zločinca, ta vam žena peva, ona je vaša "srpska majka". Je*em li vam srpsku majku Ražnatović. Ratni zločinci hodaju slobodno, žive najnormalnije, koji bi trebalo doživotno da budu iza rešetaka, a vi doživotno zabranjujete Sadiku da ulazi u Srbiju. Sram vas bilo. Sadik je kvalitetan momak, uspešan i biće velika zvezda - pisalo je u ovoj poruci na Sadikovom Instagram storiju.

foto: Printscreen/Instagram

Pozvali smo Hasanovića i pitali ga zašto je objavljivao komentare u kojima se pljuje Srbija, a on je rekao da sve to podržava.

- Stojim iza svega. Ja svoje mišljenje ne menjam, pa ni o tome da je Pazar kao moj Sandžak. Ne znam šta tu nije jasno. Hvala svima koji me podržavaju sa svih strana, a takvih je mnogo, mnogo više nego onih koji se slažu sa sramotnom odlukom da ne mogu doživotno preko granice - završio je neljubazno pevač.

Podsetimo, Sadik je vraćen s graničnog prelaza Špiljani početkom avgusta kad je preko Crne Gore hteo da dođe u Novi Pazar, što je i njega iznenadilo, pa je dao skandaloznu izjavu da taj grad nije u Srbiji.

- Sramota je što mi je zabranjen ulazak u Srbiju, ali imam ja moju Bosnu i moj Sandžak! Ništa mi više ne treba. Istina je da sam 2. avgusta pokušao da pređem granični prelaz sa Srbijom. Ali da bih došao u Novi Pazar, a ne u Srbiju! Ne zanima me što je Novi Pazar zvanično deo Srbije, ja Novi Pazar gledam kao moj Sandžak! Ako ni tu ne mogu, ja ću otići u crnogorski deo Sandžaka i tamo pevati - rekao je Hasanović za pojedine srpske medije i tako nastavio s provokacijom.

foto: Printscreen/Prva TV, Profimedia

Kurir.rs/E.K.

Bonus video:

00:52 ZORICA MARKOVIĆ U USIJANJU DANA O SADIKU HASANOVIĆ