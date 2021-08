ŽESTOKO OGLAŠAVANJE ERE OJDANIĆA O SADIKU HASANOVIĆU: Publika sve pamti i OVO će ga koštati KARIJERE! Uputio mu JAKU PORUKU!

Ne stišava se bura oko finaliste muzičkog takmičenja Zvezde Granda Sadika Hasanovića, koji je ponovo dospeo u žižu javnosti nakon novih istupa i provokacija na račun Srbije.

Nakon što mu je zabranjen ulazak u Srbiju zbog toga što je pevao o ubijanju i klanju Srba u Bratuncu, Sadik je izjavio da nije ni pokušao da uđe u Srbiju već u njegov Novi Pazar.

Zašto mladi pevač provocira i kako na ovakve provokacije reaguje srpska estrada, rekao nam je u Pulsu Srbije pevač Era Ojdanić.

foto: Kurir televizija

- Nije u redu to što je izjavio, ne bi trebala da se meša politika i estrada. Muzika je nešto drugo, ona spaja ljude, ne treba da razdvaja. Ja tog momka ne poznaje, čuo sam da lepo peva, da se razumemo ja ne bih mogao ništa da komentarišem. Ako je to uradio, pogrešio je. Ja tako nešto nikad nisam uradio niti bih uradio. On je kvalitetan pevač i ovo nije dobro. Ja nisam imao sličnih problema, ali sam imao problem pre 5 godina u Vukovar, da imam svoj koncert. Kada su organizatori izbacili plakate u Vukovaru, skinuti su plakati i zabranjen je bio koncert. Ako su naše vlasti odlučile da on ne može da uđe u Srbiju, to je to, ne može se protiv vlasti. Svakom svom mladom kolegi želim uspeh, zdravlje i sreću i uvek sam govorio da publika mora da se poštuje. Publika takve stvari pamti i to će ga koštati karijere. A to što Kako da ne bude Novi Pazar u sklopu Srbije, to je neverovatno. Ja mu kao kolega želim sreću i dugu karijeru, i želim mu da se izvini svim ljudima i da ne radi takve stvari više nikada - rekao je Era.

foto: Kurir televizija

Kurir.rs/M.L.

