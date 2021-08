LETEO SAM IZNAD MENHETNA! Filip Čukanović otkrio kako je proveo leto i planove za budućnost: Baviću se MEDIJSKIM biznisom!

Voditelj Filip Čukanović nedavno se vratio sa odmora u studio jutarnjeg programa, a sada je u intervjuu zotkrio kako je proveo slobodne dane, kao i kako se vratio u poslovne obaveze.

Nedavno ste putovali u Njujork. Kako ste se proveli? Gde vam je bilo najlepše?

- U Njujorku sam bio poslovno. Taj grad posetio sam 12 puta do sada i moglo bi se zaključiti da ga dobro poznajem. Ipak, nije tako jer svaki put otkrijem nešto novo. Ove godine iskoristio sam priliku i vozio se u helikopteru bez vrata iznad Menhetna. Uz paraglajding u Indoneziji, to mi je jedno od zanimljivijih životnih iskustava.

Da li ste tako lepo preplanuli na godišnjem odmoru?

- Što se godišnjeg tiče, proveo sam ga u Italiji i Crnoj Gori. Deo familije mi živi u Veroni, tako da sam iskoristio priliku i sa njima da se vidim posle duže od godinu dana zbog pandemije koronavirusa. Takođe, tamo mi je i baka za koju sam vezan. I susret, ali i rastanak sa njom su bili emotivni. Posetio sam i turističku atrakciju na Sredozemnom moru - Činkve tere (pet sela). U tim živopisnim mestima na obali mora kroz koja prolazite vozom kao da je vreme stalo. Ljudi prostiru veš ispred prozora, oseća se miris hrane... prava Italija! Prijalo mi je to, s obzirom na to da sam veliki ljubitelj i te kulture i tih ljudi tamo.

A nakon Amerike i odmora - studio Jutarnjeg programa TV Prva. Takav program je težak format, pa da li vam je bilo teško da se vratite i nastavite sa radom?

- Iskreno, da. Objasniću zašto. Prošle godine sam imao ukupno 10 dana odmora. Proleća 2020. ulazio sam u kovid bolnice i izveštavao za vesti, gotovo svakodnevno. Potom sam na leto preuzeo jutarnji program kao zamena, a od septembra je to postalo moje novo, stalno radno mesto. Godina je bila teška i fizički i psihički jer se mnogo toga dogodilo, ali ja u životu ništa nisam postigao preko noći. Uvek sam išao korak po korak, što je lako proverljivo - od sinhronizacije dečjih crtaća, radija, reportera jutarnjeg programa, pa potom vesti, preko autorske emisije "Lično nezvanično" - sve do jutarnjeg programa. Tako izgleda mojih poslednjih 14 godina života, skoro pola (smeh).

Pa, kako je prošlo uhodavanje?

- Sada sam konačno imao odmor kakav mi je bio potreban, malo duži, ali to je taman, jer radite posao koji vas melje i organizam prosto nije navikao da toliko ne radi ništa. Prva tri dana sam se borio i sa pritiskom i sa koncentracijom. Kažu, ništa se nije videlo, želim da verujem da je tako (smeh). U pitanju je najteži TV format, pet sati uživo i 12 sagovornika. Ali ja ga volim. Da nije tako, ne bih ga radio jer bi to bilo mučno i meni, i televiziji i - najvažnije - gledaocima.

Drugačiji ste od svih novinara i voditelja informative, volite takozvano totalno novinarstvo, animirate gledaoce gotovo kao šoumen. Kako ste došli do toga, smišljeno ili spontano?

- Uvek spontano. Nikada te stvari ne možete da izrežirate jer publika to primeti, oseti. Meni je važno da su moj studio i moja emisija zapravo moja dnevna soba. Suština jutarnjeg programa je da vas gledaoci puste u svoju dnevnu sobu da sa njima popijete kafu. To će vam dopustiti samo ako ste prirodni i ako pitate ono što njih zanima i to na jednostavan način, bez previše mudrovanja. Ujutru se spremate za posao, doručak, porodica, zašto bi iko gledao namrgođeno lice koje je statično i ubija vas u pojam dok još niste otvorili oči. Ne želim takav pristup. Hoću da sa gledaocima komuniciram, zato i volim da mi pišu na Instagramu, od sugestija do pitanja za goste, jer sam ja njihov servis.

Veoma ste nadareni za televizijski program. Jeste li želeli da radite ovaj posao ili vas je vuklo neko drugo zanimanje?

- Hvala mnogo. Uvek sam znao čime ću se baviti. Hvala bogu, a i porodici, na bezrezervnoj podršci iako nije bilo lako. Ali to je druga tema.

Rođeni ste u Kraljevu pre 30 godina. Imate li tamo porodicu i kakva vas sećanja vezuju za rodni grad?

- To je i dalje moj grad iako sam se odselio posle završene osnovne škole. Tamo mi je familija. Trudim se da odlazim što češće, mada mi to baš i ne polazi za rukom.

Kakvim načinom života živite u Beogradu? Možete li sebi da priuštite komotnu svakodnevicu, izlaske, šoping, provod...?

- Sve to što ste nabrojali (smeh). Umem dobro da se organizujem, što mi olakšava svakodnevicu. Zbog posla sam stalno na telefonu, ali umem da se opustim uz večeru i izlaske sa prijateljima. Ko ima Instagram, može da vidi skoro sve. Redovno treniram kako bih dobio kilograme, ali i mentalno ostao zdrav. To mi zaista pomaže.

Postoje li trenuci kada ste neprijatni i kada vas nešto izbaci iz takta?

- Da, i tada, nažalost, često stradaju nevini, obično porodica. U poslu od saradnika tražim isto što i od sebe - maksimum, pa zato često brzo i planem, mada se uglavnom sve reši kako treba.

Dugo ste bili reporter, sada ste voditelj, popularnost vam raste. Imate li želju da se oprobate u još nečemu?

- Prošla godina lično me je naučila onoj izreci: "Pravi planove da ti se bog smeje". Ipak, važno je imati cilj i da, imam ga. Želim da se bavim medijskim biznisom, detalje ne bih otkrivao jer ne mislim da je to skora budućnost.

