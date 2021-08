NE MOGU DETE DA VIĐAM, NEMA GOREG PENALA! Kristijan o POSLEDICAMA veze s Kristinom, otkrio u kakvim je odnosima s BIVŠOM i ćerkom!

Bivši učesnik "Zadruge" Kristijan Golubović našao se pred kamerama kako bi odgovarao na pitanja publike o svom učešću u rijalitiju. On je govorio o vezi sa Kristinom Spalević.

- Nismo džabe krečili, što kažu Beograđani, desila mi se ta ljubav. Sa Ivanom sam inače uvek bio kao u minskom polju. Ja sam Kristini postavio neka načela, ako sam joj već prešao preko mnogo stvari. Ja sam imao dva braka i na stotine ili hiljade veza, znam mnogo brže da procenim devojke - govorio je Golubović i nastavio:

- Drugačije kad vam prorade emocije u 40, a drugačije u 50 godina, to će njih dvojica tek shvatiti. Ša bih odvojio, jer on nema dete sa Ivanom, ja sam dosta kontrolisao situaciju, Ša je imao haos u svojoj vezi, ja i dalje držim konce sa Kristinom. Ako se sada po*eremo po nama, onda će se sve to pretvoriti u greh, koji ćemo platiti. Ja sam već platio, ne mogu dete da vidim kad želim, nema goreg penala - otkrio je Kristijan u emisiji "Zadruga - Narod pita".

