LUKAS JE ZVEZDETINA, CELA DIJASPORA GLASA ZA NJEGA: Mirković ubeđen u folkerovu pobedu na EVROSONGU!

Estradni menadžer Saša Mirković najavio je putem Instagrama da će njegov pulen Aca Lukas naredne godine biti predstavnik Srbije na Evroviziji. On je ubeđen u pobedu folkera kako na Beoviziji, tako i na Evrosongu, jer smatra da će za takvu zvezdu glasati cela dijaspora.

Po svemu sudeći, naš predstavnik na popularnom muzičkom takmičenju u Rimu naredne godine biće Lukas, koji se već priprema za ovaj događaj.

Naime, Mirković je putem Instagrama objavio fotografiju s folkerom uz poruku:

- Nije lako pobediti, ali pokušaćemo zbog Srbije. Istu sliku postavio je Lukas uz komentar:

- Daće bog. Sledeće godine Rim.

Iako su mnogi mislili da je u pitanju šala, Mirković je za Kurir otkrio da se ozbiljno spremaju za takmičenje.

- Nije šala. Pesmu je radio Vladimir Graić i privodimo je kraju. U pitanju je ozbiljna balkanska balada. Uskoro ćemo se prijaviti na konkurs na RTS - počeo je on i dodao da očekuje pobedu.

- Bitno je što je Aca zvezdetina i cela dijaspora, počev od Evrope do Australije, glasaće za njega. Biće animirani da glasaju. I to ne samo Srbi u dijaspori već i drugi - kaže Mirković.

On je napravio i paralelu između Lukasa i Marije Šerifović, s kojom je 2007. godine na Evroviziji odneo pobedu. - Aca nosi tu popularnost i to mi olakšava posao. S Marijom to nisam imao. Morao sam da se borim, sav teret je tada pao na mene, morao sam da animiram publiku da glasa. U tome je razlika - ističe Saša.

Na pitanje da li se boji konkurencije, te da neki već spekulišu da RTS lobira za svoje favorite, Saša je imao odgovor.

- Oni su pokazali šta znaju s tim favoritima prethodnih godina. Nije sve u skakutanjima i odabiru lakih nota. Oni to znaju odlično. Samo do sada su to prihvatali kao turističko putovanje - šaljivo je rekao Mirković.

Kontaktirali smo i sa urednicom zabavnog programa RTS Oliverom Kovačević, ali ona nije odgovarala na naše pozive.

Pozvali smo i Lukasa, ali nam je on rekao da sve što nas zanima pitamo Mirkovića.

S druge strane, naš izvor sa RTS kaže da je konkurs za Beoviziju raspisan i da će trajati do novembra. Samo takmičenje biranja pobednika održaće se u februaru sledeće godine.

Kurir.rs/ Jelena Stuparušić

